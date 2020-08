Le Canada est uni pour appuyer les petits commerces locaux pendant la fin de semaine Soutenons l'achat local du 28 au 30 août





La fin de semaine Soutenons l'achat local, dernier événement d'un mouvement national unique, offre la chance aux Canadiens qui fréquenteront des commerces et restaurants locaux de remporter1 l'un des 25 prix en argent de 10 000 $.

TORONTO, le 27 août 2020 /CNW/ - La COVID-19 a eu des répercussions sans précédent sur les petits commerces locaux, et maintenant plus que jamais, ils ont besoin de notre aide. Du 28 au 30 août, les Canadiens peuvent solidairement appuyer les entreprises de leurs collectivités en achetant et en mangeant local lors de la fin de semaine Soutenons l'achat local.

En fréquentant leurs commerces et restaurants locaux les 28, 29 et 30 août, les Canadiens pourront profiter d'offres promotionnelles, et courir la chance de remporter1 l'un des 25 prix de 10 000 $ décernés à cette occasion (soutenonslachatlocal.ca/gagner). Les titulaires admissibles d'une carte de crédit RBC peuvent recevoir 25 % plus de points RBC Récompenses en fréquentant des commerces locaux canadiens2 (offre d'une durée limitée). À titre de partenaire du mouvement Soutenons l'achat local, Cadillac Fairview organise également un concours pour encourager les consommateurs à soutenir leurs entreprises locales.

Depuis le lancement par RBC de la campagne Soutenons l'achat local, le 22 juillet, le mouvement national n'a cessé de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, plus de 65 marques ainsi que le réseau national des chambres de commerce, diverses municipalités du Canada et des associations commerciales canadiennes se sont associés pour inviter la population à appuyer les entreprises d'ici et pour fournir des subventions aux petites entreprises qui reprennent leurs activités. De nombreuses collectivités du Canada ont aussi convenu d'instituer la fin de semaine Soutenons l'achat local du 28 au 30 août.

« Les petits commerces locaux canadiens ont fait preuve d'une incroyable résilience tout au long de la pandémie, et continuent à devoir composer avec l'impact financier dévastateur de la COVID-19, déclare M. Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, Banque Royale du Canada. Ces entreprises poursuivent leurs efforts afin d'assurer une réouverture en toute sécurité et elles ont besoin de notre aide pour reprendre leurs activités. J'invite donc tous les Canadiens et toutes les entreprises à participer à la fin de semaine Soutenons l'achat local et à en faire une affaire de coeur. Ensemble, avec l'aide de nos incroyables partenaires, nous pouvons réellement aider nos entreprises locales et contribuer à la relance de l'économie canadienne. »

Il est encore temps pour les entreprises locales de participer à la fin de semaine Soutenons l'achat local. Celles qui souhaitent se joindre au mouvement peuvent en premier lieu visiter la page soutenonslachatlocal.ca/pour-les-entreprises-locales. Munis d'une trousse marketing, les propriétaires d'entreprise ont en main tout ce qu'il faut pour faire savoir à leurs clients qu'ils participent au mouvement national. Les entreprises locales admissibles peuvent également informer leurs clients qu'en fréquentant leurs commerces et restaurants, ils pourraient courir la chance de gagner un prix dans le cadre du concours Fin de semaine Soutenons l'achat local.

Déjà, des milliers de Canadiens de centaines de villes au pays manifestent en ligne leur soutien aux petites entreprises locales. Nous encourageons les consommateurs à maintenir leur appui en regardant les vidéos Soutenons l'achat local à soutenonslachatlocal.ca, en aimant les publications @SoutenirLeLocal sur les médias sociaux ou en utilisant le mot-clé #SoutenirLeLocal sur Twitter. D'ici au 31 août 2020, RBC versera pour chacune de ces actions 5 cents, jusqu'à concurrence de 2 millions de dollars, au Fonds d'aide à la petite entreprise Soutenons l'achat local.

Le fonds accordera des subventions pouvant aller jusqu'à 5 000 $ pour aider les petites entreprises à composer avec les coûts liés à l'équipement de protection individuelle (EPI), aux rénovations visant la conformité avec les directives pour la réouverture, et au développement et au renforcement des capacités de commerce électronique. Les demandes pour le Fonds d'aide à la petite entreprise Soutenons l'achat local seront acceptées à compter du 31 août 2020 à 13 h (HE). Vous pouvez prendre connaissance des critères d'admissibilité sur soutenonslachatlocal.ca/pour-les-entreprises-locales.

« Les petites entreprises sont les pierres angulaires de nos économies locales et les clés de la prospérité des collectivités, créant des emplois, stimulant l'innovation et générant de la richesse pour les Canadiens, a déclaré Rocco Rossi, président et directeur général, Chambre de commerce de l'Ontario. Les entreprises locales ont été les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19, et elles ont donc plus que jamais besoin de notre soutien. Les chambres de commerce sont fières d'appuyer la fin de semaine Soutenons l'achat local et d'encourager les Canadiens à fréquenter les commerces et les restaurants locaux. »

Il est plus important que jamais de soutenir les entreprises locales et de contribuer à la relance de l'économie canadienne. Soutenons l'achat local est un mouvement national qui a pour objectif d'appuyer les entreprises locales et de fournir des subventions aux petites entreprises qui reprennent leurs activités. Créé par RBC en partenariat avec plus de 65 grandes marques, des associations commerciales et le réseau national des chambres de commerce, ce mouvement donne à tous les Canadiens l'occasion de manifester leur soutien en joignant le geste (petit ou grand) à la parole. Visitez soutenonslachatlocal.ca pour en savoir plus.

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale dont la poursuite de l'excellence est guidée par une raison d'être et des principes bien définis. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Nous sommes la plus importante banque du Canada et, selon la capitalisation boursière, l'une des plus grandes banques au monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .?

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social .

