Les nouveaux photorelais de Toshiba contribuent à réduire la taille de l'équipement en réduisant la densité de montage





Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (« Toshiba ») a lancé trois photorelais : « TLP3407SRA », « TLP3475SRHA » et « TLP3412SRHA », les photorelais commandés en tension les plus compacts du secteur [1] avec une valeur nominale de température de fonctionnement étendue de 125°C.

L'augmentation de la température de fonctionnement maximale de 110 °C à 125 °C permet de monter les photorelais dans des zones à haute température et permet d'obtenir les marges de conception de température requises pour l'équipement. Le boîtier S-VSON4T possède la plus petite surface de montage [1] du secteur à 2,9 mm². Cela permettra de réduire la taille des PCB ou à augmenter le nombre de photorelais dans une configuration existante dans des applications, telles que les testeurs de semi-conducteurs, les cartes à sondes et autres appareils.

Applications

Testeurs de semi-conducteurs (mémoire, SoC et LSI, etc.)

Carte à sondes

Équipement de déverminage

Instruments de mesure (oscilloscope, enregistreur de données, etc.)

Caractéristiques

S-VSON4T, le premier boîtier du secteur [1] à offrir une surface de montage minime et une température de fonctionnement maximale de 125°C : Surface de montage de 2,9mm 2 (typ.)

à offrir une surface de montage minime et une température de fonctionnement maximale de 125°C : Surface de montage de 2,9mm (typ.) Lecteur de consommation à basse puissance d'entrée : 3,3mW[2] (max) @V IN =3,3V (TLP3407SRA)

Spécifications principales

(?T a =25?) Numéro de pièce TLP3407SRA TLP3475SRHA TLP3412SRHA Boîtier Nom S-VSON4T Taille typ.?(mm) 2,0×1,45 Hauteur typ.(mm) 1,3 Conditions de

fonctionnement

recommandées Tension directe d'entrée appliquée V IN ?typ. (V) 3,3 3,3 3,3 Résistance intégrée typ. (?) 4 000 600 600 Ratios maximum absolus Tension terminale de sortie à l'état OFF V OFF (V) 60 60 60 Courant à l'état ON I ON (A) 1 0,4 0,4 Courant à l'état ON (pulsé) I ONP (A) 3 1,2 1,2 Température de fonctionnement T opr (?) -40 à 125 Caractéristiques électriques



couplées Courant LED limité? I LIM(LED) max (mA) (@V IN ) 1

(@3.3V) - - Courant DEL déclencheur I FT max (mA) 0,2 2 2 Tension de fonctionnement ?V FON max (V) 3 3 3 Résistance à l'état ON R ON max (?) 0,3 1,5 1,5 Caractéristiques électriques Capacitance de sortie C OFF typ. (pF) 80 12 20 (max) Courant à l'état OFF I OFF max (nA) (@V OFF ) 1 (@50V) 1 (@50V) 1 (@50V) Caractéristiques de commutation Temps de mise en marche t ON max (ms) 20 0,5 0,5 Temps de coupure t OFF max (ms) 1 0,2 0,2 Caractéristiques d'isolement Tension d'isolement BV S min (Vrms) 500 500 500 Vérification et disponibilité des échantillons Acheter en ligne Acheter en ligne Acheter en ligne

Notes :

[1] pour les photorelais dont la température de fonctionnement maximale est de 125 °C, selon une enquête de Toshiba (au 25 août 2020).

[2] Tension directe d'entrée appliquée × courant LED limité maximum=3,3V×1mA

Suivez le lien ci-dessous pour en savoir plus sur les nouveaux photocoupleurs.

TLP3407SRA

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TLP3407SRA

TLP3475SRHA

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TLP3475SRHA

TLP3412SRHA

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TLP3412SRHA

Suivez le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la gamme de photorelais de Toshiba.

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/optoelectronics/photorelay-mosfet-output.html

Pour vérifier la disponibilité des nouveaux produits chez les distributeurs en ligne, visiter :

TLP3407SRA

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP3407SRA.html

TLP3475SRHA

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP3475SRHA.html

TLP3412SRHA

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP3412SRHA.html

Demandes de renseignements des clients :

Département des ventes et du marketing d'appareils optoélectroniques

Tél : +81-3-3457-3431

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

* Les noms des sociétés, noms des produits, et noms des services mentionnés dans ce document peuvent être les marques de commerce de leurs sociétés respectives.

* Les informations contenues dans ce document, y compris les prix et les spécifications des produits, le contenu des services, et les coordonnées, sont valables à la date du présent communiqué, mais sont sujettes à des modifications sans préavis.

À propos de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation allie le dynamisme d'une nouvelle société à la sagesse de l'expérience. Depuis qu'elle est devenue une société indépendante en juillet 2017, la société figure parmi les principales sociétés d'appareils généraux et offre à ses clients et ses partenaires d'affaires des solutions exceptionnelles en matière de semi-conducteurs discrets, de systèmes LSI et de disques durs.

Ses plus de 24 000 employés répartis à travers le monde sont tous déterminés à maximiser la valeur de ses produits et mettent l'accent sur une collaboration étroite avec les clients afin de promouvoir la création conjointe de valeur et de nouveaux marchés. La société se réjouit à l'idée de capitaliser sur un chiffre d'affaires annuel qui dépasse actuellement les 750 milliards de yens (6,8 milliards USD), et de contribuer à un avenir meilleur pour les gens du monde entier.

Apprenez-en plus sur Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation sur https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/top.html

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 août 2020 à 07:15 et diffusé par :