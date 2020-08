/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Point de presse sur le bilan de la COVID-19 dans la région de Laval/





QUÉBEC, le 25 août 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, la directrice générale adjointe par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, Mme Geneviève Goudreault, et le directeur régional de santé publique de Laval, Dr Jean-Pierre Trépanier, présenteront les grands constats des derniers mois concernant la lutte contre la COVID-19 dans la région de Laval.

Consignes pour participer à l'événement

Le point de presse aura lieu à distance, par conférence téléphonique. Sur place, une seule caméra pour l'ensemble des médias sera admise (camera pool) ainsi que deux photographes.

Les journalistes qui souhaitent participer à cet événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à l'adresse communications.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca.

Notez que la conférence de presse sera diffusée en direct sur la page Facebook du CISSS de Laval.

DATE : Le jeudi 27 août 2020



HEURE : 14 h 30



LIEU : Salles 115-117-118

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval

800, boulevard Chomedey, Tour A

Laval (Québec) H7V 3X1

Avis COVID-19 : Les personnes qui assistent à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le port du couvre-visage ou du masque est obligatoire.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 27 août 2020 à 07:00 et diffusé par :