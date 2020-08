/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Inauguration des nouveaux locaux de l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts/





QUÉBEC, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et région de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, madame Marie-Eve Proulx, procédera à l'inauguration officielle des locaux situés au 6e étage de l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, et ce, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé.

Consignes pour participer à l'événement

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : catherine.blouin.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca, avant 20 h aujourd'hui. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

De plus, veuillez prendre note qu'un seul représentant par média sera admis sur place et que le nombre maximal d'invités est établi à 10 personnes.

Deux caméras pour l'ensemble des médias seront autorisées (camera pool) ainsi que deux photographes. Les représentants des médias devront apporter leur carte de presse.

DATE : Jeudi, 27 août 2020



HEURE : 9 h



LIEU : Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts

Cafétéria située au 2e étage

50, rue du Belvédère

Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1X4

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19, ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque ou du couvre-visage est dorénavant obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts. Pour en savoir davantage, consultez : Québec.ca/masque

