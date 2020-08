/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Dévoilement du premier avis du Conseil jeunesse de Montréal-Nord/





MONTRÉAL-NORD, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - Le président du Conseil jeunesse de Montréal-Nord (CjMN), Monsieur Zakaria Zaki Rouaghi, et Madame Rhode Ester Joseph, membre du CjMN , convient les médias au dévoilement du premier avis du Conseil jeunesse intitulé « Consultation auprès des jeunes de Montréal-Nord sur l'offre de services jeunesse dans le cadre du redéploiement de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord et de l'occupation du nouveau pavillon du parc Henri-Bourassa », en présence de la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Madame Christine Black, et des membres du conseil d'arrondissement.

Date : Le jeudi 27 août, de 18 h à 20 h

Lieu : Au parc Eusèbe-Ménard, près du 3721, boulevard Gouin Est

NB : En cas de pluie, l'événement sera présenté de manière virtuelle sur la page Facebook du CJMN

Créé en décembre 2018, le Conseil jeunesse de Montréal-Nord (CjMN) est une instance non partisane de réflexion, de discussion et de participation citoyenne. En tant qu'instance consultative, le CjMN permet aux jeunes de la relève nord-montréalaise de prendre une part active aux grands débats qui les touchent directement. Son principal mandat est de conseiller la mairesse et les élus de l'arrondissement sur toutes les questions relatives à la jeunesse et à s'assurer de la prise en compte des préoccupations des jeunes dans la prise de décision.

Consignes sanitaires : Veuillez SVP respecter la distance de deux mètres entre les personnes, prévoir votre propre bouteille d'eau, un couvre-visage ou un masque ainsi qu'un parapluie en cas de météo incertaine.

