/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Séance de travail technique/





MONTRÉAL, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - Les partenaires de Mobilité Montréal invitent les représentants de la presse à une séance de travail technique virtuelle portant sur les chantiers routiers majeurs prévus dans la région métropolitaine de Montréal à l'automne 2020.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le jeudi 27 août 2020



HEURE : À 10 h 30



LIEU : Réunion en ligne

Sur Microsoft Teams

Merci de confirmer votre présence en remplissant le formulaire suivant : https://forms.gle/tGkeVi1eBGZBrSny5. Le lien de la conférence vous sera transmis à la suite de votre confirmation. Pour toute question, communiquez avec Marjolaine Michaud-Grimard à marjolaine.michaud-grimard@transports.gouv.qc.ca.

NOTE IMPORTANTE :

Il n'est pas nécessaire de télécharger l'application Microsoft Teams. Vous pourrez accéder à la réunion avec votre navigateur. Nous demandons à tous les participants d'ajouter leur prénom et nom ainsi que de préciser entre parenthèses le média représenté. Lors de la présentation par les porte-paroles, assurez-vous de couper la caméra et le micro de votre ordinateur. Pour la période de questions, nous vous invitons à lever la main virtuellement et à attendre que l'on vous désigne avant de prendre la parole.

