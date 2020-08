Dentsu Tracking est citée sur la plateforme de l'Observatoire pour l'innovation dans le secteur public de l'OCDE





GENÈVE, 27 août 2020 /PRNewswire/ -- Dentsu Tracking est fière d'être citée dans une étude de cas sur la plateforme de l'Observatoire pour l'innovation dans le secteur public (OPSI) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'étude de cas a été présentée par la Commission européenne (DG Santé) et publiée en ligne pendant l'été 2020. C'est la première étude de cas que la Commission européenne présente sur la plateforme de l'OPSI.

Cette étude de cas est intitulée « Protecting public health and reducing the availability of illicit tobacco products through the establishment of an EU-wide supply chain control system » (Protéger la santé publique et réduire la disponibilité des produits illicites du tabac par la mise en place d'un système de contrôle de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle de l'UE) et présente le système de traçabilité de la Directive européenne sur le tabac (EU TPD). Ce système est un outil pour les autorités dans la mise en oeuvre de leur politique de lutte contre le tabac, garantissant le respect de la réglementation de la FCTC. Selon l'étude de cas, les avantages économiques et sociaux de cette solution sont estimés à 4 milliards d'euros par an, avec une réduction potentielle estimée à 20 % du commerce illicite du tabac.

Dentsu Tracking, qui fait partie de Dentsu Aegis Network, a conçu les contrôles techniques nécessaires pour cette plateforme, afin de donner effet à la TPD de l'UE et sa législation secondaire conformément aux exigences de la FCTC de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Philippe Castella, Managing Director chez Dentsu Tracking, a déclaré :

« Nous sommes très fiers d'être cités dans cette étude de cas et de continuer à exploiter et étendre cette plateforme en collaboration avec la Commission européenne. Malgré la complexité due à son ampleur et à son volume, l'ensemble du système a pris vie en moins de 5 mois, c'est donc une étape véritablement décisive en matière d'innovation et cela célèbre la collaboration entre les États membres et les parties prenantes qui a rendu tout cela possible.

À propos de l'étude de cas : Protecting Public Health and Reducing the Availability of Illicit Tobacco (protéger la santé publique et réduire la disponibilité du tabac illicite)

Un dixième des cigarettes et produits du tabac vendus dans le monde sont illicites, et l'impact sur la société est énorme, avec notamment des milliards de recettes fiscales perdues en raison de l'évasion douanière, et des effets significatifs sur la consommation des jeunes et la santé publique en raison de la disponibilité de produits illicites à des prix agressifs. L'étude de cas aborde ce défi via une plateforme de traçabilité.

La plateforme permet aux autorités de suivre les mouvements de chaque paquet de cigarettes vendu ou produit dans l'UE à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, avec des rapports en temps réel et des contrôles automatiques des données.

L'étude de cas présente les premiers résultats obtenus depuis le lancement du système l'année dernière.

Des solutions axées sur les données pour lutter contre le commerce illicite

En plus de son rôle dans la conception et les opérations, Dentsu Tracking dirige également l'analyse des données et la validation commerciale des données à l'échelle européenne. Tous les mouvements de produits sont contrôlés le long de la chaîne d'approvisionnement conformément aux règles prédéfinies, et Dentsu Tracking fournit des services de veille économique en temps réel aux autorités des États membres.

Karim Ben Dakhlia, Government Program Director chez Dentsu Tracking, a déclaré : « Ces données consolidées uniques, capturées par le dépôt secondaire (Secondary Repository) de l'UE, ouvrent des opportunités sans précédent d'avoir une vision précise du commerce du tabac et de conduire à une meilleure compréhension des schémas du commerce illicite. »

Selon Dentsu Tracking, la prochaine étape consistera en une enquête plus approfondie avec l'Union européenne sur les tendances des données et des études de cas individuelles des États membres.

Eric Lequenne, Government Development Director chez Dentsu Tracking, a déclaré : « Chaque État membre s'est intéressé à l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience en se basant sur la réglementation européenne et sa législation locale en matière de santé. Les membres ont partagé leurs premiers résultats, notamment de meilleures inspections et un meilleur suivi. Ensuite, nous travaillerons avec eux pour comprendre plus en détail leurs expériences individuelles. »

L'étude de cas complète est disponible sur le site Web de l'OCDE, ici. Les études de cas présentées seront publiées dans les « Global Trend reports » (rapports sur les tendances mondiales) de l'OPSI de l'OCDE (disponibles dès maintenant jusqu'en novembre 2020).

À propos de l'OPSI de l'OCDE

La plateforme de l'Observatoire pour l'innovation dans le secteur public (Observatory of Public Sector Innovation, OPSI) de l'OCDE a pour vocation de promouvoir l'innovation par des directives pratiques à l'intention des gouvernements. Des études de cas ont été présentées en réponse à l'appel à l'innovation (« Call for innovation ») lancé par l'OPSI de l'OCDE. Les études de cas acceptées figurent sur la plateforme de l'OCDE pour promouvoir l'innovation dans l'ensemble du secteur public.

Contactez l'OPSI de l'OCDE pour plus de détails.

À propos de Dentsu Tracking

Dentsu Tracking est une marque de Dentsu Aegis Network. Son siège social est situé à Genève, en Suisse. Ses principales solutions de produits et services comprennent la traçabilité, la sécurité, l'informatique industrielle, l'analyse commerciale et la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement. Le 21 décembre 2018, la Commission européenne a désigné Dentsu Tracking comme étant le seul fournisseur à exploiter la plateforme centrale d'un système de traçabilité à l'échelle de l'UE. www.dentsutracking.com

