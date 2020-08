Airship est classée en tant que Leader de l'Engagement Mobile par un cabinet de recherche indépendant





Le leader de l'expérience client mobile, Airship, annonce aujourd'hui que Forrester Research, Inc., nomme l'entreprise en tant que Leader de l'Engagement Mobile, dans son rapport «The Forrester Wave tm: Mobile Engagement Automation, Q3 2020.»

Cette évaluation, basée sur 31 critères, s'est concentrée sur les neuf principaux fournisseurs de solutions d'automatisation de l'engagement mobile (MEA). Dans les trois catégories principales du rapport, Airship a obtenu le score le plus élevé ex-aequo en stratégie et a reçu le deuxième score le plus élevé pour l'offre actuelle.

Selon le rapport, « A l'heure où les marques n'appréhendent plus l'engagement mobile en silo mais plutôt comme partie intégrante de l'expérience client, les fournisseurs de MEA sont désormais choisis pour leurs possibilités d'interconnexion, de communication automatisée et itérative, de testing et de reporting. Les fournisseurs de solution dotés d'intégrations riches avec d'autres technologies de marketing (martech), de messages flexibles et interactifs, ainsi que de tests et rapports sophistiqués, se mettent en capacité à optimiser et réussir l'engagement mobile, au sein de parcours-clients plus transverses ».

«Le leadership mondial détenu de longue date par Airship en matière d'engagement client mobile connaît une accélération spectaculaire. De nouvelles fonctionnalités telles que les parcours-clients Airship Journeys ou les A/B tests et expérimentations Apptimize ouvrent de puissantes opportunités d'optimisation pour nos clients. Elle sont ainsi selon moi reconnues comme des facteurs de différenciation majeurs dans des évaluations complètes telles que le Forrester's WAVE », déclare Brett Caine, PDG Airship. « Alors que le mobile joue un rôle désormais primordial pour les marques, notre ambition est d'accentuer l'avance qui nous est reconnue en matière d'innovation de notre plateforme mobile-first, de support à l'échelle mondiale et de services stratégiques de haut niveau, afin que nos clients puissent offrir à leurs utilisateurs des expériences remarquables et précieuses."

Pour en savoir plus sur l'évaluation et les considérations ayant joué dans la sélection des fournisseurs de solutions de MEA (Mobile Engagement Automation), téléchargez une copie du rapport ICI.

A propos d'Airship

Fondée en 2009 en tant que précurseur dans le domaine des notifications push, Airship permet désormais aux marques de créer une Expérience Client mobile des plus réussies, en capitalisant sur des canaux d'engagement tels que les notifications push, SMS, e-mails, messages in-app, billets, cartes et coupons Mobile Wallet et plus encore, en tirant profit d'une orchestration basée sur l'intelligence artificielle et en s'appuyant sur des données utilisateurs pertinentes. Grâce à cela, les entreprises bénéficient ainsi de toutes les capacités et services nécessaires pour délivrer le bon message exactement à la bonne personne et au moment opportun, maximisant ainsi la confiance en la marque, l'engagement utilisateur et la valeur.

Airship a racheté en 2019 Accengage, leader français et européen des technologies de CRM mobile et de notifications push, ainsi qu'Apptimize, solution leader d'A/B testing d'applications mobiles et sites web. Ensemble, ils constituent le plus grand acteur mondial du secteur de l'expérience et l'engagement client mobile. L'entreprise compte parmi ses clients, les plus grandes marques, telles que Carrefour, Vodafone, Lidl, Veepee, France Télévision, BBC, Air France-KLM ou encore Zalando, qui sont suivies au quotidien par une équipe de plus de 300 experts en digital, marketing et relation client et dans le plus grand respect des réglementations locales de protection des données utilisateurs.

