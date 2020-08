Mavenir et Turkcell établissent le premier appel OpenRAN vRAN au monde grâce à une CU/DU entièrement conteneurisée et à un fronthaul ouvert





Mavenir, fournisseur leader du secteur des logiciels réseau de bout en bout et natifs dans le cloud, pour les fournisseurs de services de communications, et Turkcell, principal opérateur numérique de Turquie, annoncent aujourd'hui le premier appel OpenRAN vRAN au monde, entièrement conteneurisé avec une architecture O-RAN Split 7.2, en Turquie.

Fonctionnant dans l'environnement Telco Cloud de Turkcell, l'OpenRAN vRAN de Mavenir est intégré à Turkcell Core, et constitue la première charge d'utilisation qui sera lancée sur le cloud de périphérie de Turkcell.

La solution primée OpenRAN vRAN de Mavenir centralise le traitement de la bande de base dans des unités de bande de base virtualisées et conteneurisées natives dans le cloud (virtualized Base-Band Units, vBBU). Cette solution exploite la liaison sur Ethernet entre vBBU et plusieurs unités radio distantes (Remote Radio Units, RRU). L'architecture et la plateforme vRAN de Mavenir prennent en charge la 4G ainsi que les modes NSA et SA de la 5G NR. La vBBU est divisée en une unité centrale (Central Unit, CU) et une unité distribuée (Distributed Unit, DU), et offre des interfaces conformes aux normes O-RAN.

La séparation entre la DU et les RRU offre de la flexibilité au système RAN, en favorisant une interface efficace capable de fonctionner sur Ethernet, et permet la concentration de la capacité de traitement, soit dans des centres de données, soit sur des plateformes de périphérie. L'OpenRAN vRAN de Mavenir offre une interface extrêmement sûre et transparente, qui se fonde sur une architecture unique capable de s'adapter à plusieurs scénarios de déploiement.

Grâce à ces interfaces ouvertes, ainsi qu'à la virtualisation et à la conteneurisation à l'échelle du Web, la solution offre une certaine flexibilité lui permettant de soutenir de nombreux scénarios de déploiement, notamment de cloud public, de cloud privé, et sur le site des RRU. Elle peut également prendre en charge le MIMO massif, le mmWave, les microservices de périphérie, et les découpages en réseau pour la 5G NR.

« Mavenir est extrêmement fière de soutenir Turkcell, qui est un opérateur avancé très innovant, dans le cadre de son premier appel effectué dans une mise en oeuvre conteneurisée véritablement OpenRAN », a déclaré Mikael Rylander, vice-président principal et directeur général des produits d'accès radio, chez Mavenir. « L'interface 7.2 O-RAN standard favorisera et stimulera significativement l'écosystème OpenRAN, en permettant le déploiement de nombreux fournisseurs de RRU, qui bénéficieront de solutions très efficaces à toutes les bandes de fréquences possibles, grâce à une grande flexibilité de déploiement, ainsi qu'à des opérations d'automatisation et à distance. »

« Chez Turkcell, nous sommes persuadés que l'innovation est le moteur qui nous permet de rester très proches de nos clients et de répondre à leurs demandes », a confié pour sa part Gediz Sezgin, directeur technique de Turkcell. « Aujourd'hui grâce à OpenRAN, nous entrons dans une nouvelle ère qui nous offre de nouveaux moyens de déployer des réseaux radio, et de créer un véritable réseau 5G distribué, afin de répondre aux attentes du secteur. Nous sommes ravis de lancer cette technologie aux côtés de Mavenir, en effectuant la première mise en oeuvre conteneurisée au monde, grâce à une architecture véritablement ouverte utilisant un mélange de RRU soutenues par l'Open FH et de CU/DU, qui reflète le véritable sens de l'Open RAN. »

Turkcell procède également à la transformation de son réseau voix LTE et 5G en infrastructures 100 % virtuelles. Mavenir a été sélectionnée par Turkcell pour déployer sa solution IMS basée sur NFV et native dans le cloud, en Turquie, pays natal de Turkcell, ainsi qu'au sein d'autres filiales.

La solution Virtualized IMS (vIMS) de Mavenir est conçue pour prendre pleinement en charge les cas d'utilisation LTE et pour se transformer en une plateforme qui, déployée sur l'entièreté du Web, permettra à Turkcell de continuer à diriger l'évolution vers ses réseaux 5G.

À propos de Turkcell :

Turkcell, un opérateur numérique qui a son siège en Turquie, offre à ses clients un portefeuille unique de services numériques ainsi que des services voix, messagerie, données et IPTV sur ses réseaux mobiles et fixes. Les sociétés du Turkcell Group opèrent dans 5 pays, la Turquie, l'Ukraine, la Biélorussie, Chypre du Nord et l'Allemagne. Turkcell a lancé des services LTE dans son pays d'origine le 1er avril 2016, en utilisant des technologies d'agrégation à 3 porteuses et LTE-Advanced dans 81 villes. Turkcell offre un débit Internet allant jusqu'à 10 Gbit/s avec ses services FTTH. Turkcell Group a déclaré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards TRY au T2 2020, ainsi qu'un actif total de 47 milliards TRY au 30 juin 2020. Cotée au NYSE et au BIST depuis juillet 2000, Turkcell est la seule société turque cotée au NYSE. Lisez la suite sur www.turkcell.com.tr

À propos de Mavenir :

Mavenir est le seul fournisseur de logiciel réseau natif dans le cloud, de bout en bout, et d'intégration de solutions/système de l'industrie pour la 4G et la 5G, dont la mission consiste à accélérer la transformation des réseaux logiciels pour les fournisseurs de services de communication (FSC). Mavenir offre un portefeuille de produits global de bout en bout pour chaque couche de la pile d'infrastructures de réseau. Des couches d'application/de service 5G au coeur du paquet et aux RAN, Mavenir ouvre la voie aux solutions de mise en réseau, évoluées et natives dans le cloud, offrant des expériences innovantes et sécurisées aux utilisateurs finaux. Tirant parti des innovations dans les domaines de l'IMS [VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)], des réseaux privés tels que vEPC, 5G Core and OpenRAN vRAN, Mavenir accélère la transformation des réseaux pour plus de 250 clients FSC dans plus de 140 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Mavenir accueille à bras ouverts les architectures technologiques et les modèles d'entreprise innovants et disruptifs qui favorisent l'agilité, la souplesse et la rapidité des services. Grâce à des solutions qui propulsent l'évolution NFV pour arriver à une économie à l'échelle du Web, Mavenir propose des solutions aux FSC pour réduire les coûts, générer des revenus, et protéger lesdits revenus.

www.mavenir.com

