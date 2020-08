Jim Rowan, ancien PDG de Dyson, va rejoindre le conseil d'administration de PCH International





SAN FRANCISCO, 26 août 2020 /PRNewswire/ -- PCH International, l'entreprise spécialisée en développement de produits et en orchestration de la chaîne logistique au service des meilleures marques du monde, a annoncé aujourd'hui que Jim Rowan, ancien PDG de Dyson, va rejoindre son conseil d'administration, avec effet immédiat.

« J'admire Jim depuis longtemps pour sa grande compréhension du pouvoir du design et de la marque », a déclaré Liam Casey, PDG de PCH. « Jim a apporté sur le marché mondial des produits novateurs qui définissent des catégories et a transformé l'expérience du consommateur. Jim sera d'une aide inestimable pour PCH alors que nous continuons à aider les marques à mettre rapidement sur le marché des produits de grande qualité qui ont une visibilité de bout en bout et apportent une excellente expérience client, dans le respect de la durabilité. »

« Jim a de très vastes connaissances de la dynamique du marché à laquelle les marques sont confrontées aujourd'hui. Son expérience dans la création d'une entreprise de vente directe aux consommateurs sera d'un grand soutien pour nos clients qui se disputent un monde où les attentes des consommateurs ne cessent d'augmenter, où le pouvoir des marques est essentiel et où les chaînes logistiques doivent être flexibles, réactives et intelligentes », a déclaré Mike McNamara, président du conseil de PCH.

« J'ai suivi l'évolution de PCH depuis de nombreuses années. Je suis impressionné par la plateforme unique de développement de produits et de chaîne logistique de PCH qui redonne de la valeur aux marques », a déclaré Jim Rowan. Et d'ajouter : « Le modèle commercial de PCH, qui mobilise peu d'actifs, est en avance sur son temps et est à la pointe de l'industrie grâce à ses services de développement de produits et de chaîne logistique les plus flexibles, réactifs et transparents du marché. Les marques ont besoin de cette agilité et de ces renseignements pour offrir aux consommateurs les expériences uniques qu'ils attendent. J'ai hâte de travailler avec Liam, Mike et l'équipe de PCH ».

À propos de Jim Rowan

Jim Rowan a été nommé président-directeur général de Dyson en 2017 après avoir été directeur de l'exploitation de l'entreprise pendant cinq ans. Il a mis en oeuvre la stratégie et les investissements qui ont permis à l'entreprise de « se tourner vers le numérique », ce qui fait que celui-ci est vite devenu un canal important pour l'entreprise. Il a fait passer l'innovation en matière de produits et de services à un autre niveau, permettant ainsi à Dyson de parvenir à entrer dans de nouveaux marchés et de nouvelles zones géographiques. Il a été le fer de lance de la transition complexe de Dyson vers une entreprise technologique mondiale guidée par le numérique.

Avant de rejoindre Dyson, Jim était directeur de l'exploitation de Research in Motion (BlackBerry), vice-président exécutif de l'exploitation mondiale de Celestica et vice-président de l'exploitation de Flextronics pour la région européenne.

Jim a fondé deux startups prospères qui ont été rachetées et il a ensuite pris des fonctions au sein des entreprises élargies.

À propos de PCH

Nos clients sont passionnés par le design, les marques et l'expérience client et viennent de secteurs très variés. PCH prend en charge les produits depuis la phase initiale de conception et le développement des produits jusqu'à la livraison directement aux consommateurs et aux détaillants. PCH fournit une visibilité de bout en bout et des renseignements tout au long du cheminement du produit, ce qui permet à ses clients de mieux exploiter leurs activités et de fournir des expériences et des services hors pair aux consommateurs.

Grâce à son modèle commercial unique, PCH est une entreprise qui mobilise peu d'actifs et qui travaille avec un réseau de plus de 1 000 fournisseurs partenaires. PCH exploite ses propres services de développement de produits, d'approvisionnement stratégique, de personnalisation, d'adaptation, de préparation des commandes et de logistique mondiale, qui se distinguent fortement dans le secteur et apportent de la valeur aux marques.

Fondée en 1996 par l'entrepreneur irlandais Liam Casey, PCH est une entreprise privée internationale dont les principales activités se situent à Cork, en Irlande, à San Francisco et à Shenzhen, en Chine.

