Avis aux médias - Annonce de l'ouverture de trois sites d'hébergement d'urgence pour personnes en situation d'itinérance

MONTRÉAL, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, le ministre délégué à la santé et aux services sociaux, M. Lionel Carmant, et la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, invitent les médias au dévoilement de trois nouveaux sites d'hébergement qui accueilleront des personnes en situation d'itinérance.

La rencontre médiatique se fera en présence des partenaires communautaires et du réseau de la santé et des services sociaux qui ont rendu possible ces projets qui viendront en aide aux plus vulnérables.

Date : Le jeudi 27 août 2020



Heure : 9 h 15 : prise d'images à l'intérieur de l'ancien hôpital Royal Victoria

10 h 00 : conférence de presse



Lieu : En face du pavillon Ross, à l'ancien hôpital Royal Victoria

687, avenue des Pins Ouest

Montréal

