Avis aux médias - Le ministre Roberge visite une école de Repentigny et fait le point avec les médias sur la rentrée scolaire





REPENTIGNY, QC, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une activité de presse au cours de laquelle le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, fera le point sur la rentrée scolaire. Pour l'occasion, il sera accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, et de la députée de Repentigny, Mme Lise Lavallée.

DATE : Jeudi 27 août 2020





Prise d'images dans la cour d'école - 8 h 30

Point de presse au gymnase - 9 h

*Arrivée des médias avant 8 h 30



LIEU : École des Moissons

945 rue Noiseux,

Repentigny (Québec) J5Y 1Z3

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à relationsmedias@education.gouv.qc.ca. De plus, veuillez noter qu'un seul représentant par média pourra y participer.

Les personnes qui assistent à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène. Notez que le port du couvre-visage est obligatoire.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

