Hôpital de Gaspé - La ministre Marie-Eve Proulx inaugure les nouveaux locaux de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux

GASPÉ, QC, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, Marie-Eve Proulx, a procédé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, à l'inauguration des travaux de réaménagement de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM) de l'Hôpital de Gaspé.

Le projet consistait en une réfection complète de l'unité ainsi qu'en une mise aux normes de ses locaux, notamment quant à la ventilation, au flux des équipements et aux besoins du personnel. Les nouveaux espaces visent à optimiser la fonctionnalité des lieux pour les employés, de même qu'à séparer les secteurs souillés des secteurs stériles de retraitement.

Le projet a nécessité un investissement global de 1 545 000 $, financé en majeure partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie y a contribué à hauteur de 290 000 $.

Citations :

« Ce projet de modernisation témoigne des efforts que nous avons entrepris pour faire entrer notre réseau de santé et de services sociaux dans le 21e siècle, et notamment en ce qui concerne la prévention et le contrôle des infections qui, on l'a vu récemment, doivent être au coeur de nos priorités. Il n'y a pas de compromis à faire de ce côté, et nous nous donnons les moyens d'assurer la meilleure prévention possible au coeur de nos approches sur le plan clinique et sur celui des infrastructures. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La concrétisation de ce projet est une très bonne nouvelle pour la région. Cet investissement vient donner accès à la communauté de Gaspé et des environs à de meilleures installations, plus modernes et sécuritaires. Ces locaux plus vastes et mieux aménagés contribueront également à rendre le milieu de travail des employés plus fonctionnel et mieux adapté aux enjeux actuels en milieu clinique. Les patients bénéficieront d'une meilleure qualité de soins, à la hauteur des besoins présents et à venir. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

La réfection de l'URDM fait suite à certains constats liés à la vétusté de ses anciens locaux :

les espaces restreints ne permettaient pas la séparation des secteurs souillés et des autres secteurs stériles de retraitement;

le système de ventilation ne répondait pas aux normes actuelles requises pour une unité de stérilisation (nombre de changements d'air, filtration Hépa);

le manque de superficie ne favorisait pas une fonctionnalité opérationnelle optimale pour les employés.

Les équipes de l'URDM et de l'Institut national de santé publique du Québec ont été consultées pour approuver le plan du réaménagement.

