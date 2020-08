Fonds d'appui au rayonnement des régions - Près de 1,4 M$ pour 27 projets en Gaspésie

Fonds d'appui au rayonnement des r間ions - Pr鑣 de 1,4 M$ pour 27 projets en Gasp閟ie





GASP, QC, le26燼o鹴2020 /CNW Telbec/ -燣a ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme燗ndr閑 Laforest, annonce une aide financi鑢e de񁦥99731$ pour la r閍lisation de27爄nitiatives soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des r間ions (FARR).

Celles-ci r閜ondent six des priorit閟 閠ablies pour la Gasp閟ie, lesquelles se trouvent 間alement au coeur de la strat間ie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalit des territoires(voir l'annexe au communiqu).

Pour l'occasion, la ministre 閠ait accompagn閑 de la ministre d閘間u閑 au D関eloppement 閏onomique r間ional et ministre responsable de la r間ion de la Gasp閟ie-蝜es-de-la-Madeleine, Mme燤arie-Eve Proulx, ainsi que de la pr閟idente de la Table des pr閒ets des MRC de la Gasp閟ie et membre du comit r間ional de s閘ection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des r間ions, Mme燦adia Minassian.

Citations:

珷Notre gouvernement donne aux 閘us les moyens d'閘aborer et de soutenir des projets porteurs faisant rayonner leur milieu. Les investissements annonc閟 aujourd'hui en Gasp閟ie le prouvent une fois de plus. Les projets d関oil閟 contribueront certainement la relance de l'閏onomie d'ici!牷

Andr閑 Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

珷Cette annonce d閙ontre que la Gasp閟ie foisonne d'initiatives dans plusieurs secteurs. Celles-ci refl鑤ent l'ambition qui anime les organismes du territoire et contribueront le rendre plus attrayant et plus prosp鑢e. Les Gasp閟iennes et les Gasp閟iens ont des id閑s et ils sont pr阾s les concr閠iser pour dynamiser leur communaut!牷

Marie-Eve燩roulx, ministre d閘間u閑 au D関eloppement 閏onomique r間ional et ministre responsable de la r間ion de la Gasp閟ie-蝜es-de-la-Madeleine

珷Le FARR repr閟ente un levier important pour le d関eloppement social, 閏onomique et culturel de la r間ion, et les 27爌rojets soutenus en sont la preuve. Nous sommes tr鑣 enthousiastes d'avoir pu soutenir les promoteurs dans la r閍lisation de leurs projets et convaincus que nous pourrons continuer d'avoir un impact r間ional positif au cours des prochaines ann閑s gr鈉e ce fonds.牷

Nadia Minassian, pr閟idente de la Table des pr閒ets des MRC de la Gasp閟ie et membre du comit r間ional de s閘ection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des r間ions

Faits saillants:

Le FARR a 閠 cr殚 en compl閙ent du Fonds de d関eloppement des territoires afin de permettre aux 閘us municipaux et r間ionaux de soutenir des projets structurants qui contribueront maximiser le d関eloppement des communaut閟.

Depuis le d閎ut du FARR, une aide financi鑢e totalisant pr鑣 de6,7燤$ a d閖 閠 annonc閑 pour la r閍lisation de67爌rojets en Gasp閟ie.

Depuis le 1er燼vril 2020, le volet1 du Fonds r間ions et ruralit (soutien au rayonnement des r間ions) remplace le FARR.

Liens connexes:

Pour en savoir plus sur les activit閟 du minist鑢e des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous sur les m閐ias sociaux:

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc/

Fonds d'appui au rayonnement des r間ions (FARR) 27爌rojets retenus pour la r間ion de la Gasp閟ie 2019-2020 Aide financi鑢e totale accord閑 Partenaires et description du projet Ann閑s financi鑢es

de la r閍lisation du projet 37 500 $ Embauche d'un agent de liaison et d'attraction Par: Municipalit r間ionale de comt du Rocher-Perc Embaucher une personne-ressource pour faire la promotion des occasions d'emploi et de la qualit de vie dans la MRC du Rocher-Perc aupr鑣 des personnes immigrantes des grands centres et hors Qu閎ec. 2019-2021 100 000 $ Contact-Impact Par: Municipalit r間ionale de comt du Rocher-Perc Cartographier les secteurs du territoire de la MRC du Rocher-Perc o il y a davantage de personnes 鈍閑s vuln閞ables et r閜ertorier les services qui leur sont offerts afin de d関elopper leur intention le filet social par le biais de programmes. Un animateur a頽 sera embauch pour solliciter la collaboration de tous les organismes pour les a頽閟. 2019-2023 80 000 $ La Ressourcerie Baie Verte, atelier-boutique Par: Maison d'aide et d'h閎ergement l'蒻ergence inc. Mettre sur pied une entreprise de vente au d閠ail donnant acc鑣 des fournitures de qualit de seconde main tout en favorisant la r閕nsertion en milieu de travail de client鑜es vuln閞ables. Les surplus financiers seront notamment investis pour l'am閘ioration et l'ajout de services en violence conjugale et pour la cr閍tion d'un fonds destin l'attribution de bourses d'閠udes pour les femmes violent閑s dans un contexte conjugal et leurs enfants. 2019-2020 82 500 $ Paysage Gasp閟ie Par: Table des pr閒ets des MRC de la Gasp閟ie Embaucher une ressource pour outiller les intervenants dans la mise en valeur ainsi que la pr閟ervation des richesses paysag鑢es de la r間ion et pour favoriser la concertation des MRC du territoire. Ainsi, les interventions humaines seront mieux encadr閑s pour diminuer les effets de nuisance et pour conserver une grande valeur cette richesse naturelle. 2019-2023 100 000 $ Soutenir la rel鑦e entrepreneuriale et le d関eloppement d'entreprises en Gasp閟ie Par: Table des pr閒ets des MRC de la Gasp閟ie Mettre en place une campagne destin閑 une client鑜e majoritairement hors r間ion faisant la promotion des possibilit閟 de d閙arrage d'entreprises en Gasp閟ie. La r閍lisation d'une campagne de promotion encourageant les entrepreneurs de la r間ion amorcer un processus de transfert d'entreprises est 間alement pr関ue. 2019-2021 18 000 $ Acquisition de mat閞iel 関閚ementiel en vue de professionnaliser les organisations d'蓈閚ements Gasp閟ia Par: 蓈閚ements Gasp閟ia Acqu閞ir du mat閞iel 関閚ementiel permettant 蓈閚ements Gasp閟ia d'augmenter ses capacit閟 de production et de demeurer le chef de file dans l'organisation d'関閚ements sportifs en Gasp閟ie. L'organisme pourra aussi parfaire l'accueil et l'encadrement des sportifs qui prennent part aux comp閠itions. 2019-2021 14 400 $ Vers de meilleurs services! Par: Centre de plein air Cap-Chat inc. Mettre en place une tour d'escalade de glace de 32爌ieds. Celle-ci sera jumel閑 un mur d'escalade utilis durant l'閠. Cet 閝uipement sera unique en Gasp閟ie et en augmentera l'attractivit. 2019-2021 48 000$ R閒ection ext閞ieure du chalet et achat d'閝uipements Par: Centre de plein air Mel閦i鑢e inc. Acqu閞ir des 閝uipements mieux adapt閟 pour la pr閜aration des pistes de ski de fond. La construction d'une nouvelle remise bois et la r閒ection ext閞ieure du chalet permettront d'accueillir ad閝uatement les adeptes de sports hivernaux et d'augmenter l'attractivit du centre. 2019-2021 55 000 $ Revalorisation de la Villa Fr閐閞ick-James Par: Ville de Perc 蒷aborer un plan d'affaires, une 閠ude de march et un programme architectural pour revaloriser la villa Fr閐閞ick-James et la prot間er en tant que patrimoine b鈚i. C'est la premi鑢e 閠ape d'un projet d'envergure qui vise aussi appuyer l'Universit Laval dans ses efforts de maintien de ses activit閟 en tant qu'institution d'enseignement pr閟ente sur le territoire. 2019-2022 100 000 $ Mise en oeuvre des priorit閟 touristiques et agroalimentaires Par: Centre local de d関eloppement de La Haute-Gasp閟ie Embaucher une ressource qui assurera la coordination d'un comit de suivi du plan d'action de la MRC de La Haute-Gasp閟ie. Ainsi, elle travaillera mettre en oeuvre les priorit閟 touristiques et agroalimentaires visant d関elopper la zone agricole, le secteur agroalimentaire ainsi que les activit閟 touristiques quatre saisons. 2019-2022 21 200 $ Acquisition d'une d閎roussailleuse Par: Le Club de motoneige Les Bons Copains du grand Gasp Acqu閞ir une d閎roussailleuse qui rendra la pratique de la motoneige plus s閏uritaire pour les usagers empruntant le sentier Trans Qu閎ec5. Cet 閝uipement servira rehausser la qualit des 162爇m de sentiers entretenus par le Club de motoneige entre Anse--Valleau et Douglastown. 2019-2021 100 000 $ R閍m閚agement du parc de la Pointe-Taylor Par: Ville de New Richmond Proc閐er la r閒ection du b鈚iment principal du Parc de la Pointe-Taylor pour r閜ondre aux besoins de la client鑜e. En plus d'offrir un espace ad閝uat, les travaux effectu閟 permettront la tenue du march public dans un environnement plus propice ce type d'関閚ement. 2019-2021 97 500 $ Agrandissement de la terrasse et am閚agement d'un abri pour les voiturettes du golf de Carleton-sur-Mer Par: Ville de Carleton-sur-Mer Am閚ager un abri pour les voiturettes de golf, r閐uisant ainsi les co鹴s d'entretien et de manutention des celles-ci pendant la saison. Cette nouvelle construction permettra d'agrandir la terrasse du chalet pour accueillir plus de personnes lors des 関閚ements. 2019-2022 43 000 $ Sentiers du bout du monde (phase 5) Par: Club cycliste V閘ocipeg de Gasp Construire un parc d'habilet閟 cyclistes au mont B閏hervaise pour bonifier l'offre familiale. La construction d'une piste de descente de qualit internationale pour le v閘o de montagne ainsi que l'achat de mobilier pour accueillir les usagers sont aussi pr関us. 2019-2021 56 000 $ Implantation du carrefour d'accueil de la route des Belv閐鑢es Par: Corporation de d関eloppement 閏onomique Matap閐ia-Les Plateaux Mettre en place un carrefour d'accueil permanent de la route des Belv閐鑢es qui r閜ondra la demande. Le carrefour temporaire a desservi񃈾00爒isiteurs en 2019. 2019-2022 32 407 $ Valorisation du plein air par la mise en oeuvre du Plan de d関eloppement pour une culture du plein air en Gasp閟ie Par: Unit r間ionale loisir et sport Gasp閟ie-蝜es-de-la-Madeleine Embaucher une ressource pour d閙arrer les actions prioritaires d閠ermin閑s dans le Plan de d関eloppement pour une culture du plein air en Gasp閟ie. La personne travaillera notamment positionner la Gasp閟ie comme chef de file 珷Destination plein air牷 et d関elopper pleinement le potentiel immense du territoire gasp閟ien pour appuyer le tourisme hors-saison. 2019-2021 20 000 $ Festi-Oiseaux 2020 Par: Bioparc de la Gasp閟ie D関elopper la programmation de la 3e閐ition du Festi-Oiseaux du Bioparc en ajoutant diff閞entes activit閟 li閑s l'ornithologie. Une excursion guid閑, une exposition d'oeuvres, une projection d'un documentaire, une pr閟entation de conf閞ences, une d閙onstration d'oiseaux de proie en vol libre seront ajout閑s en plus de la mise en place d'un site permanent de suivi des migrations d'oiseaux. 2019-2022 11 321 $ Structuration et mise jour des d閜artements p閞iph閞iques de l'organisation Par: Les Travers閑s de la Gasp閟ie inc. Structurer et mettre jour l'organisation des Travers閑s de la Gasp閟ie pour continuer de pr閟enter des 関閚ements o le sport, la culture, la gastronomie et le plein air se c魌oient. Ainsi, plusieurs actions seront effectu閑s notamment concernant l'animation, les ressources humaines et le marketing. Du travail sera accompli pour le plan de visibilit ainsi que les strat間ies de vente et de m閐ias sociaux. 2019-2021 75 000 $ D関eloppement du ski hors-piste en Gasp閟ie Par: Coop de solidarit de d関eloppement r閏r閛touristique des Chic-Chocs Poursuivre le d関eloppement des sites de ski hors-piste existants ainsi que d関elopper et am閚ager deux nouveaux sites de pratiques communautaires Marsoui et Perc. Plus pr閏is閙ent, un refuge journalier et des toilettes s鑓hes seront construits au Mont Lyall en plus de l'am閚agement d'un nouveau sous-bois. De la signalisation destin閑 la pratique autonome sera ajout閑 au Mont Porphyre. 2019-2021 12 000 $ Dix-neuvi鑝e 閐ition du Festival La Vir閑 Carleton-sur-Mer Par: Maximum 90 Renouveler la programmation du festival, mettre en valeur la production agroalimentaire et l'artisanat de la r間ion, promouvoir le festival l'閏helle nationale, augmenter la reconnaissance de la culture et du patrimoine vivant comme outils de d関eloppement pour la r間ion. 2019-2021 74 938 $ Plan de consolidation et d'閘argissement de la client鑜e de glisse Par: Parc r間ional Petite-Cascap閐ia Moderniser le syst鑝e d'enneigement afin d'ouvrir la station plus t魌 en d閏embre et de prolonger la saison d'une dizaine de jours en avril. 2019-2021 50 000 $ D関eloppement du tourisme hors de la saison touristique estivale Par: MRC de Bonaventure Embaucher une ressource pour d関elopper le tourisme quatre saisons dans la Baie-des-Chaleurs. Elle fera le pont entre l'industrie touristique et les institutions pouvant soutenir le d関eloppement du secteur et proc閐era l'arrimage des planifications locales et r間ionales en la mati鑢e. 2019-2021 55 000 $ D関eloppement d'une offre d'activit閟 et de services grande nature quatre saisons au parc r間ional Mont-Saint-Joseph Par: Corporation de gestion et de mise en valeur du mont Saint-Joseph D関elopper et structurer l'offre automnale et hivernale d'activit閟 de plein air (randonn閑 p閐estre, course en sentier ou sur neige durcie, v閘o de montagne, raquette, ski nordique, etc.) sur les territoires de Carleton-sur-Mer et de Maria. Le projet vise aussi d関elopper une offre d'h閎ergement insolite quatre saisons afin de positionner la Gasp閟ie comme destination phare dans les Maritimes et d'attirer de nouvelles client鑜es hors Qu閎ec. 2019-2021 21 465 $ 蒷argissement de la piste de comp閠ition du Centre de ski Mont-B閏hervaise Par: Centre de ski Mont-B閏hervaise 2000 inc. 蒷argir les pistes pour la course finale de la Zone de ski de l'Est-du-Qu閎ec pour les rendre conformes aux r鑗les de s閏urit. L'achat d'閝uipement, l'embauche de main d'oeuvre, l'acquisition de mat閞iel de s閏urit et de communication sont entre autres pr関us pour la r閍lisation du projet. 2019-2021 52 500 $ D関eloppement du All Terrain Skate Cross (ATSX) et p閞ennisation de La Course Xpress de Perc闋 Par: La course XPress de Perc Installer les infrastructures accessibles au grand public pour la pratique du sport hivernal, le All Terrain Skate Cross. La Course Xpress de Perc, un 関閚ement sportif spectaculaire sanctionn par la F閐閞ation internationale All Terrain Skate Cross (ATSX), y serait pr閟ent閑 annuellement. 2019-2021 26 505 $ Mise niveau de la s閏urit g閚閞ale dans les sentiers du Club de motoneige et VTT Les Sentiers Blancs Par: Club de motoneige et VTT Les Sentiers Blancs inc. Renouveler et bonifier l'ensemble de la signalisation dans les 110爇m des Sentiers Blancs du Club de motoneige et VTT. Ainsi, la s閏urit des touristes-motoneigistes et les indications vers les commerces et services essentiels seront am閘ior閑s. 2019-2021 15 495 $ Oktoberfest Gasp閟ien 閐ition 2019 Par: Oktoberfest Gasp閟ien Acqu閞ir des kiosques, am閚ager et pr閜arer le site de l'Oktoberfest Gasp閟ien ainsi que promouvoir l'関閚ement et le positionner comme 閠ant un incontournable de la saison automnale en Gasp閟ie. 2019-2021 Total accord闋: 1399731$

2019-2023 Source: minist鑢e des Affaires municipales et de l'Habitation Ao鹴2020

Priorit閟 r間ionales en lien avec les projets retenus Dynamiser l'occupation et la vitalit du territoire en vue de renverser la tendance d閙ographique de la r間ion.

Soutenir la lutte contre la pauvret et l'exclusion sociale.

Participer au d関eloppement des activit閟 de loisirs, de sports et culture en r間ion.

Participer au d関eloppement 閏onomique et la cr閍tion d'emplois.

Assurer, de fa鏾n fiable et efficace,爈e transport des personnes, des marchandises et des informations sur l'ensemble du territoire.

Soutenir les secteurs d'activit閟 phares de la r間ion que sont l'exploitation et l'am閚agement forestier, l'agroalimentaire, les p阠hes et l'aquaculture, l'industrie 閛lienne et le tourisme.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqu envoy le 26 ao鹴 2020 14:00 et diffus par :