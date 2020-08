Achalandage élevé à l'urgence de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 102 nouveaux cas. Toutefois, les résultats positifs de 40 cas supplémentaires de la région de Montréal sont en réévaluation en raison d'une contamination des...

Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal souhaite informer la population desservie sur son territoire que la salle d'urgence de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont connait actuellement un achalandage inhabituellement élevé et rappelle qu'il existe des...