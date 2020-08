Les enseignantes et enseignants canadiens saluent l'octroi de 2 milliards de dollars en fonds fédéraux à l'éducation





OTTAWA, ON, le 26 août 2020 /CNW/ - La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE), qui représente plus de 300 000 enseignantes et enseignants dans les différents territoires et provinces, remercie le gouvernement fédéral d'intervenir en offrant un soutien financier additionnel afin de permettre une réouverture sécuritaire et durable des écoles du pays. Nous sommes également heureux de voir un financement supplémentaire pour les Premières Nations afin d'appuyer les mesures communautaires visant à assurer un retour à l'école en toute sécurité dans les réserves.

L'annonce, faite aujourd'hui, de l'injection de 2 milliards de dollars dans le cadre du Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire répond directement aux demandes de la CTF/FCE qui a fait valoir la nécessité de fournir des masques et des écrans faciaux, de permettre une distanciation physique, d'offrir des lieux communs bien nettoyés et d'améliorer la ventilation. Nous prions les provinces et les territoires d'utiliser les fonds fédéraux pour la mise en oeuvre de ces mesures essentielles à la santé et à la sécurité.

Voix nationale de la profession enseignante, la CTF/FCE a été très préoccupée par les plans largement insuffisants, inéquitables et variables élaborés par les territoires et provinces en prévision de la réouverture des écoles, des plans qui ne sont pas sans risques pour la santé et la sécurité des enfants et des jeunes, mais aussi des adultes qui les accompagnent dans leur apprentissage et soutiennent leur éducation. La semaine dernière, la CTF/FCE a fait une déclaration en faveur précisément des mesures que le gouvernement fédéral propose aujourd'hui.

Nous savons que les organisations de l'enseignement provinciales et territoriales qui composent la CTF/FCE continueront de faire pression pour que les différents ministères de l'Éducation du pays fassent le maximum pour assurer un retour sécuritaire et durable dans les écoles et ne doutons pas que ces fonds fédéraux supplémentaires seront d'une grande aide. Des conditions sûres de retour à l'école sont possibles si les gouvernements sont prêts à bien les planifier et à y investir les sommes nécessaires. Nous espérons que l'engagement du gouvernement fédéral incitera les provinces et les territoires à faire de même.

