Zara (Inditex) choisit dLocal pour soutenir ses opérations de commerce électronique en Uruguay et au Paraguay

dLocal, une entreprise finlandaise primée, spécialisée dans les paiements transfrontaliers pour les marchés émergents, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme de paiement permettait à Zara de soutenir ses activités de commerce électronique en Uruguay et au Paraguay. Cela permettra d'améliorer l'expérience d'achat en ligne pour les clients de Zara.

Grâce à la plateforme 360 payments de dLocal, Zara (Inditex) sera en mesure d'accepter les paiements locaux par carte de crédit avec l'option de versements mensuels. Cette solution permet aux clients de payer avec des cartes de crédit internationales et locales émises par Mastercard, Visa et American Express, ainsi qu'avec d'autres cartes nationales telles que OCA en Uruguay.

"Nous sommes fiers de compter Zara parmi nos clients, afin d'offrir à leurs clients internationaux une expérience de paiement en ligne plus simple et plus rapide en leur proposant plusieurs méthodes de paiement locales", a déclaré Michel Golffed, responsable de la croissance chez dLocal. "Nous avons une grande expérience en Uruguay et au Paraguay, où nous avons soutenu des centaines de clients entre les deux pays, et nous sommes impatients de mettre cette expertise au service de Zara pour l'aider à réussir dans la région".

Meirav Adi, responsable des ventes chez dLocal, a déclaré que les paiements localisés se sont avérés bénéfiques pour les détaillants mondiaux qui encouragent le commerce électronique.

"L'Uruguay, par exemple, est un marché favorable au commerce électronique avec une économie forte qui devrait atteindre 3,7 milliards de dollars en 2021, les cartes de débit locales représentant environ un tiers du volume des paiements", a déclaré M. Adi. "C'est la même tendance pour de nombreux autres marchés à fort potentiel dans le monde. Offrir des options de paiement localisées n'est pas une "bonne chose", c'est une condition préalable au succès".

L'acquisition de cartes locales fait partie de la solution Payins de dLocal qui permet aux commerçants de collecter les paiements de leurs clients sur les marchés émergents dans leur devise locale respective. Le principal avantage pour le commerçant est l'accès à une variété de méthodes de paiement locales ainsi que la possibilité de recevoir des fonds en USD, EUR ou toute autre devise dans les pays où dLocal opère. Les clients de dLocal qui déploient la solution Payins constatent une augmentation moyenne de 20 % du taux de conversion.

Avec une seule intégration à la plateforme de dLocal, la solution permet à tout commerçant de s'étendre immédiatement à l'ensemble des 19 marchés émergents suivants :

Amérique latine : Argentine, Brésil, Bolivie, Colombie, Chili, Équateur, Mexique, Paraguay, Pérou, Uruguay

Afrique : Égypte, Maroc, Nigeria, Afrique du Sud

Asie : Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Turquie.

À propos de dLocal

dLocal (https://dlocal.com) est la seule plateforme 360 payments conçue pour traiter les paiements de masse en ligne en Amérique latine et dans d'autres pays émergents de l'APAC, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Grâce à la plateforme API unique de dLocal, il n'est pas nécessaire de gérer des processeurs de paiement et de versement séparés, de mettre en place de nombreuses entités locales, d'intégrer des dizaines d'acquéreurs et de méthodes de paiement isolés, de se soucier des fonds bloqués à l'étranger, ni de subir de lourdes charges opérationnelles. En agissant en tant que gestionnaire des paiements locaux du commerçant dans chaque pays, dLocal permet aux entreprises en ligne de toucher facilement 2,3 milliards de consommateurs férus de numérique sur les marchés qui connaissent aujourd'hui la croissance la plus rapide.

Plus de 450 détaillants mondiaux de commerce électronique, sociétés SaaS, fournisseurs de voyages en ligne et places de marché font confiance à dLocal pour accepter plus de 300 méthodes de paiement pertinentes au niveau local, ainsi que pour émettre des millions de paiements à leurs entrepreneurs, agents et vendeurs sur les marchés en croissance du monde entier. Parmi les clients de dLocal figurent Amazon, Avast, Banggood, Booking.com, Constant Contact, Didi, DropBox, Gearbest, GoDaddy, MailChimp, TripAdvisor, Uber et Wikimedia. Visitez le site dlocal.com pour plus d'information.

