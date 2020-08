L'Épicerie en ligne de Metro continue son déploiement : maintenant disponible pour les consommateurs de Sherbrooke





MONTRÉAL, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - Le service d'épicerie en ligne de Metro est désormais offert au Metro Plus Plouffe du boulevard Bourque pour les clients de Sherbrooke et des environs. Desservant plus de 73 000 foyers, ce déploiement permet à un peu plus de 160 000 consommateurs de profiter du service avec la promesse de fraîcheur garantie. Avec un 9e magasin offrant l'épicerie en ligne, il s'agit d'une percée en Estrie, après des déploiements dans le Grand Montréal et dans les régions de Québec et de l'Outaouais. L'épicerie en ligne de Metro, lancée en 2016, rejoint aujourd'hui plus de 61 % de la population québécoise.

Le service d'épicerie en ligne de Metro se démarque par sa promesse « Vite fait, bien frais » : pour garantir la fraîcheur, la commande des clients est transportée dans le camion de livraison qui est équipé du procédé exclusif Tri-ZonesMD (zone tempérée, réfrigérée et surgelée). Toute la fraîcheur des aliments est ainsi préservée et garantie, de la tablette jusqu'au domicile. En magasin, des employés sont formés afin de choisir les aliments les plus frais comme les clients les choisiraient eux-mêmes. Avant d'être livrés, les produits sélectionnés sont entreposés en magasin selon le principe Tri-ZonesMD.

METRO a annoncé récemment vouloir accélérer son plan pour augmenter la capacité du service d'épicerie en ligne. En plus de ce 9e magasin au Québec, un 3e magasin offrira le service dans la région de Toronto cet automne. L'entreprise fera également évoluer son modèle de magasin central (hub) pour offrir le service de cueillette en magasin (click & collect) dans une trentaine de Metro du Québec et de l'Ontario en 2021.

« Aujourd'hui, la popularité du commerce en ligne est à un niveau que nous avions prévu atteindre dans deux ou trois ans. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé très fort pour répondre à une demande sans précédent, et l'ajout d'un magasin à Sherbrooke s'inscrit dans notre plan de croissance du service », a commenté Christina Bédard, vice-présidente, commerce en ligne et stratégie numérique de METRO. « Les clients de la région apprécieront à coup sûr ce service, que le groupe Plouffe offrira avec les mêmes standards de qualité qui font leur renommée dans la région. »

Le service de livraison et de cueillette, offert à partir du Metro Plus Plouffe Bourque, est soutenu par la plateforme en ligne Metro.ca, qui mise sur un environnement numérique rendant l'expérience client simple et agréable. Cette expérience, adaptée aux besoins des consommateurs, permet notamment aux membres metro&moi de bénéficier de toutes les facette du programme. Pour en savoir plus, consultez https://www.metro.ca/epicerie-en-ligne/comment-ca-fonctionne.

L'épicerie en ligne s'inscrit dans la stratégie numérique globale de l'entreprise, qui vise à positionner Metro comme le détaillant qui offre l'expérience en alimentation la plus adaptée aux besoins et comportements des consommateurs.

