Avis aux médias - La ville de Calgary et Communauto annoncent la première mise en oeuvre de la nouvelle politique d'autopartage en libre-service sans réservation





CALGARY, AB, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - Le conseiller Evan Woolley et Benoit Robert, président de Communauto, le plus ancien et le plus grand opérateur d'autopartage au Canada, invitent les médias à assister à une annonce importante concernant la mise en oeuvre de la nouvelle politique de stationnement en libre-service.

Date: 27 août 2020

Heure: 11 h 00

Lieu: Marché Eau Claire, 139 Barclay Parade SW Calgary, AB

Seront présents et s'adresseront aux médias:

Eric MacNaughton , ingénieur principal des transports, ville de Calgary

, ingénieur principal des transports, ville de Benoit Robert , président et fondateur de Communauto

, président et fondateur de Communauto Evan Woolley , conseiller municipal du quartier 8, ville de Calgary .

À propos de Communauto

