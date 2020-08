Avis aux médias - La ministre Ng rendra une visite virtuelle à de petites entreprises appartenant à des femmes à Montréal





MONTRÉAL, le 26 août 2020 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, effectuera une visite virtuelle auprès de trois petites entreprises appartenant à des femmes et membres du regroupement Femmessor : Happy Yak, Pourvoirie St-Zénon et Tissus Garceau. La ministre fera le point sur les efforts constants et la persévérance qui permettent à ces entreprises de traverser la crise de la COVID-19. La discussion portera également sur la Prestation canadienne d'urgence et les autres mesures de soutien d'urgence mises en place par le gouvernement pour aider les entreprises à emprunter la voie de la relance.

Événement : La ministre Ng effectuera la visite virtuelle de trois petites entreprises montréalaises appartenant à des femmes. Date : Le jeudi 27 août 2020 Heure : 9 h (heure de l'Est) Notes : La couverture médiatique ouverte aura lieu par appel vidéo.

Les journalistes doivent confirmer leur participation par courriel à Daniel.minden@international.gc.ca avant 18 h (heure de l'Est), le mercredi 26 août, pour obtenir l'hyperlien menant à la conférence.

Les représentants des médias sont priés d'accéder à la conférence au plus tard à 8 h 50 (heure de l'Est).

