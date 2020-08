PRIMED Medical Products annonce le site d'une grande usine de fabrication de produits médicaux au Canada





CAMBRIDGE, Ontario, 26 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de l'annonce récente de PRIMED Medical Products (PRIMED) concernant l'exploitation d'une nouvelle grande usine de fabrication de produits médicaux au Canada, la société révèle aujourd'hui que le site choisi est Cambridge, en Ontario. Cette usine de fabrication nationale sera en mesure de produire tous les masques chirurgicaux normaux pour les soins aigus au Canada, avec la capacité d'augmenter considérablement la production en cas de pandémie ou d'urgence. PRIMED considère qu'il s'agit d'une contribution importante à la consolidation de la chaîne d'approvisionnement en équipement de protection individuelle médicale (ÉPI) du Canada.



« Nous sommes ravis d'introduire la fabrication de masques dans notre pays d'origine grâce à cette usine de pointe située à Cambridge », a déclaré David Welsh, PDG de PRIMED. « Après qu'une recherche complète ait été effectuée à l'échelle nationale, l'Ontario s'est avéré être l'endroit idéal, nous permettant d'accéder aux talents dont nous avons besoin pour établir et gérer cette usine ».

Cambridge, en Ontario, est l'une des régions qui connaît la croissance la plus rapide et dont l'économie locale est l'une des plus solides du Canada. Elle est stratégiquement située le long de la 401, à proximité des grandes villes canadiennes et américaines. Elle abrite un marché de consommation de plus d'un million de personnes dans un rayon de 40 km, de six millions de personnes dans un rayon de 100 km et de 130 millions de personnes à une journée de camionnage. D'accès pratique à l'aéroport international Pearson de Toronto, à l'aéroport international John C. Munro de Hamilton, ainsi qu'à l'aéroport international de la région de Waterloo, Cambridge est bien reliée à de nombreuses marchandises et options de voyage internationales.

Les activités de PRIMED à Cambridge commenceront à l'automne 2020. Quarante à cinquante emplois supplémentaires seront créés au cours de la phase initiale de lancement de cette expansion majeure. Cette usine produira des masques chirurgicaux homologués par l'ASTM et des respirateurs N95 dans le cadre d'un processus de mise à échelle progressive pour soutenir les systèmes de santé canadiens.

« Nous sommes impatients de lancer notre nouvelle opération », a déclaré M. Welsh. « Nous continuons à faire notre part pour que les Canadiens disposent d'une solution fiable à long terme pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en ÉPI cliniquement préféré au pays.

La communauté de Cambridge et la région de Waterloo ont toutes deux fortement appuyé l'investissement de PRIMED dans leur région.

« Cambridge est renommée dans toute la province pour son secteur manufacturier de pointe. Compte tenu l'accent que nous mettons sur l'innovation, notre forte main-d'oeuvre et nos installations enviables, nous sommes l'emplacement idéal pour la toute nouvelle usine de PRIMED ».

- Kathryn McGarry, mairesse de Cambridge

« L'adjonction de PRIMED au paysage commercial de Cambridge renforcera notre secteur de l'innovation médicale et encouragera la croissance future. Il nous tarde d'accueillir PRIMED dans notre communauté ».

- James Goodram, directeur du développement économique, ville de Cambridge

« Je suis très heureux de soutenir la fabrication des ÉPI de PRIMED Medical Products à Cambridge, en Ontario. Il s'agit d'un ajout vraiment intéressant à la fabrication de produits médicaux pour la région de Waterloo et pour le Canada ».

- Tony LaMantia, président et PDG du développement économique de la région de Waterloo

PRIMED est un chef de file mondial dynamique dans la fabrication et la fourniture d'ÉPI médicaux à usage unique, notamment des masques faciaux, des blouses et des gants d'examen. Basée à Edmonton, PRIMED emploie plus de 1 000 personnes dans le monde. À ce jour, toutes les usines de fabrication de PRIMED en propriété exclusive sont situées à l'extérieur du Canada. Pendant la pandémie de COVID-19, PRIMED a servi ses partenaires de soins aigus à des niveaux considérablement élevés et continue à travailler au renforcement de sa chaîne d'approvisionnement en investissant dans la fabrication canadienne.

À propos de PRIMED Medical Products

Fondée en 1995, PRIMED s'est imposée comme le principal fournisseur d'équipement de protection individuelle (ÉPI) au Canada. Les produits de la société se trouvent dans presque tous les hôpitaux canadiens ainsi que dans des centaines d'autres aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pendant trois années consécutives (2018, 2019, 2020), PRIMED a été reconnue par le réseau de services professionnels Deloitte comme l'une des « sociétés les mieux gérées au Canada ». En 2018 et en 2019, Mediacorp Canada l'a également sélectionnée comme l'un des « 75 meilleurs employeurs de l'Alberta ».

À propos de la ville de Cambridge

Cambridge est située dans la région de Waterloo, qui a été désignée comme la zone urbaine à la croissance la plus rapide au Canada par Statistique Canada en février 2020. Cette région dispose d'une main-d'oeuvre qualifiée, solide et stable. Cambridge est reconnue comme la puissance industrielle de la région, car elle abrite la majorité des grands employeurs industriels de la région. Mais, c'est bien plus qu'un endroit de travail idéal. Cambridge héberge d'excellentes écoles, bibliothèques et centres communautaires, et met l'accent sur la vie active en entretenant plus de 408 hectares de parcs et 99 km de sentiers (dont plus de la moitié longe les rivières Grand et Speed). Renommée pour ses atouts en matière de patrimoine naturel et de main d'homme, Cambridge s'enorgueillit de trois principaux domaines qui soutiennent le climat entrepreneurial et qui contribuent au tissu général de la communauté.

