Le gouvernement du Canada attribue un contrat pour des travaux de radoub sur le Navire de la Garde côtière canadienne Griffon





GATINEAU, QC, le 26 août 2020 /CNW/ - Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada assure que la Garde côtière canadienne ait les navires dont elle a besoin afin d'assurer la sécurité et l'accessibilité des voies navigables canadiennes, tout en générant d'importantes retombées économiques pour les collectivités de partout au pays.

À la suite d'un processus d'approvisionnement ouvert et transparent, Services publics et Approvisionnement Canada, au nom de la Garde côtière canadienne, a attribué un contrat d'une valeur de 4 millions de dollars à la compagnie Heddle Shipyards, de Hamilton (Ontario), pour des travaux de radoub sur le Navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Griffon. Le NGCC Griffon a un navire polyvalent à grand rayon d'action qui effectue des opérations de déglaçage léger et de balisage essentielles afin de maintenir nos eaux ouvertes et sûres pour le trafic maritime.

Les travaux de réparation prévus comprennent les travaux d'inspection et d'attestation réglementaires, l'entretien d'éléments structurels et de diverses pièces d'équipement (y compris du propulseur) ainsi que le remplacement et la réparation de plusieurs compartiments, ponts et équipements de communication et de navigation.

Ce contrat contribuera à la création ou au maintien de 80 emplois.

Citations

« Dans les chantiers navals de partout au pays, la Stratégie nationale de construction navale guide les travaux de construction, de réparation et d'entretien des flottes canadiennes. Nous sommes fiers de soutenir les membres essentiels courageux de la Garde côtière canadienne, tout en créant des emplois et en renforçant les économies des collectivités de partout au Canada. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les femmes et les hommes de la Garde côtière canadienne veillent tous les jours à ce que les navigateurs demeurent en sécurité et que nos voies maritimes demeurent accessibles. Qu'il s'agisse de patrouiller le plus long littoral du monde, de déglacer les Grands Lacs, ou de contribuer à sauver des vies sur l'une des nombreuses voies navigables du Canada, notre gouvernement s'assure que la Garde côtière canadienne ait tous les outils et les équipements dont elle a besoin pour continuer à servir fièrement les Canadiennes et les Canadiens. Les travaux de radoub prévus dans ce contrat assureront que le NGCC Griffon puisse poursuive ses importantes opérations de déglaçage, qui sont essentielles au maintien de notre commerce maritime tout au long de l'année. »

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref



Les travaux compris dans ce contrat devraient prendre place entre le 17 août et le 16 octobre 2020.

Le NGCC Griffon contribue à la prestation de plusieurs programmes, notamment le programme de déglaçage et de contrôle des inondations, en plus de fournir une plateforme pour le Service hydrographique du Canada , dont l'objectif est de cartographier les eaux canadiennes. Il facilite également la navigation grâce à la mise en en place, l'entretien et l'enlèvement de bouées de navigation.

, dont l'objectif est de cartographier les eaux canadiennes. Il facilite également la navigation grâce à la mise en en place, l'entretien et l'enlèvement de bouées de navigation. Le NGCC Griffon fournit des services de déglaçage, principalement sur le lac Ontario , sur le lac Érié et le long du fleuve Saint-Laurent , jusqu'à Montréal (Québec). Le navire a été ajouté à la flotte de la Garde côtière en 1970, et son port d'attache est situé à la base de la Garde côtière canadienne de Prescott , en Ontario .

, sur le lac Érié et le long du fleuve , jusqu'à Montréal (Québec). Le navire a été ajouté à la flotte de la Garde côtière en 1970, et son port d'attache est situé à la base de la Garde côtière canadienne de , en . La flotte de la Garde côtière canadienne a un plan d'entretien respectant les normes d'inspection de Transport Canada pour chacun de ses navires afin d'assurer l'opération sécuritaire et fiable de ceux-ci.

Liens connexes

Détails sur la flotte de la Garde côtière canadienne

Stratégie nationale de construction navale

Heddle Shipyards (disponible en anglais seulement)

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Communiqué envoyé le 26 août 2020 à 10:20 et diffusé par :