Uber vise à étendre ses activités à l'ensemble du Québec

MONTRÉAL, le 26 août 2020 /CNW/ - Uber annonce son intention de rendre disponible ses services de covoiturage urbain dans l'ensemble du Québec à compter de cet automne. L'entreprise offre présentement ses services dans les villes de Montréal, Québec et Gatineau, conformément au cadre déterminé par le projet pilote établi en 2016. Avec l'adoption en 2019 du projet de loi 17 et son entrée en vigueur en octobre de cette année, Uber fait désormais partie de façon permanente du paysage québécois. L'entreprise souhaite qu'il soit possible de conduire et de se déplacer avec l'application partout au Québec, ce qui représente une première au Canada.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les Québécoises et les Québécois qui veulent utiliser les services d'Uber dans l'ensemble du Québec. Depuis les débuts du projet pilote, Uber a toujours collaboré avec le Ministère des Transports et nous allons continuer de travailler avec leur équipe et les différents joueurs de l'industrie afin de développer des solutions de mobilité durable pour tous, et ce, dans toutes les régions, a déclaré Jonathan Hamel, responsable des affaires publiques pour Uber au Québec. L'entrée en vigueur du projet de loi 17 permet de mettre en place une nouvelle industrie du transport de personnes au Québec et nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Québec pour sa confiance et son travail dans la mise en oeuvre de cette nouvelle industrie ».

Uber au Québec

Uber tient à renforcer sa disponibilité au Québec de manière collaborative. En amont de cette annonce, Uber a ainsi commencé à rencontrer les acteurs locaux des différentes régions du Québec. Ces rencontres se poursuivront au cours des prochaines semaines. En ce sens, Uber a notamment réalisé des partenariats avec le Club des petits déjeuners, Le Chaînon et l'Accueil Bonneau afin de participer à l'effort d'aide durant la pandémie de la COVID-19.

Avec ces nouvelles réglementations, Uber ouvre son application aux taxis traditionnels, ce qui permettra aux chauffeurs de taxi d'accéder à la plateforme de la compagnie pour bénéficier de nouvelles possibilités de gains supplémentaires. Uber est déterminé à continuer de travailler de concert avec l'ensemble des parties prenantes afin d'offrir un service optimal, tout en s'impliquant également dans le développement des régions du Québec et en s'impliquant au sein des communautés.

La sécurité, toujours une priorité

Avec la pandémie de COVID-19, Uber a mis en place des politiques et des dispositifs de sécurité pour aider les utilisateurs et les conducteurs à rester en sécurité. Outre le fait que les conducteurs doivent confirmer avoir pris certaines mesures pour aider à stopper la propagation de la COVID-19 grâce à la liste de contrôle en ligne d'Uber, les masques et les couvre-visages sont obligatoires pour les conducteurs et les utilisateurs.

Depuis son arrivée au Québec, Uber a également lancé une multitude de fonctionnalités axées sur la sécurité de ses utilisateurs tout en portant une attention particulière à la vérification des antécédents judiciaires des chauffeurs offrant leurs services sur l'application. Ces vérifications continueront à être réalisées de manière minutieuse afin d'effectuer des courses en toute confiance. De plus, les services d'Uber offrent aux citoyens une solution sécuritaire lorsqu'ils ne sont pas en état de prendre le volant.

« Nous avons tous le pouvoir d'empêcher la conduite avec capacités affaiblies et avoir des options de transport accessibles est une grosse partie de la solution, affirme Marie Claude Morin, responsable régionale du Québec pour MADD Canada. Nous sommes très heureux de voir Uber souhaite étendre ses services dans plusieurs régions du Québec. Avoir cette option fiable et efficace au bout de leurs doigts en encouragera beaucoup à planifier un retour sobre et sécuritaire plutôt que de prendre le risque de conduire avec les capacités affaiblies. »

L'expansion au Québec

Toutes les régions du Québec sont concernées par cette annonce. Dès l'automne, Uber espère offrir ses services de covoiturage urbain à tous les habitants de la province. Les Québécois souhaitant conduire avec Uber peuvent s'inscrire dès maintenant au uber.com/ca/fr-ca/drive et commencer à compléter leur profil, afin d'être parmis les premiers à prendre la route le jour du lancement. Rappelons que ceux-ci ont un plein contrôle sur leur horaire. Il s'agit d'un service sécuritaire autant pour les chauffeurs que pour les passagers. Uber met la technologie de l'avant afin d'offrir une option de transport sécuritaire.

À propos d'Uber Canada

Cofondé par l'entrepreneur canadien Garrett Camp en 2009, Uber est une application pour téléphones intelligents qui met en lien des usagers avec des chauffeurs. Uber opère maintenant dans plus de 40 communautés au Canada et offre à des dizaines de chauffeurs une nouvelle façon de générer des revenus durant leur temps libre en offrant une alternative de transport plus abordable à des centaines de milliers d'usagers à travers le pays. Pour plus d'informations, visitez: uber.com .

