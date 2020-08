Selon une enquête, 84 % des leaders mondiaux dans le domaine des sciences de la vie sont impliqués dans des projets de modernisation numérique





Dans un marché concurrentiel, les entreprises du secteur des sciences de la vie font état d'un recours accru à l'automatisation pour améliorer leur efficacité opérationnelle

RESTON, Virginie, 26 août 2020 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ : APPN) a annoncé aujourd'hui les résultats de l'enquête qui explore la manière dont l'automatisation est utilisée par les leaders mondiaux du secteur des sciences de la vie et de l'industrie pharmaceutique, révélant que la majorité des personnes interrogées sont impliquées dans des projets de modernisation numérique.

L'enquête «?Digital Transformation & the Life Sciences Industry?» (La transformation numérique et le secteur des sciences de la vie), parrainée par Appian et menée par Pharma Intelligence (Informa), montre que la modernisation numérique est une priorité grâce à des initiatives clés axées sur l'efficacité des processus et des opérations. Malgré cela, l'automatisation n'est actuellement utilisée que dans 40 % des organisations des personnes interrogées, bien que 75 % d'entre elles comptent se pencher sur les technologies d'automatisation à l'avenir.

Interrogés sur des solutions spécifiques, la majorité (82 %) de ceux qui connaissent la programmation schématisée voit les avantages de l'utiliser pour simplifier les processus de développement et d'exploitation pour leur organisation, ce qui montre une certaine conscience de la puissance que l'automatisation à programmation schématisée peut avoir pour rationaliser les processus et répondre rapidement aux changements réglementaires.

Au sujet des objectifs relatifs aux initiatives de transformation numérique :

La majorité (84 % ) des personnes interrogées ont fait état de projets de modernisation numérique en cours et actifs

) des personnes interrogées ont fait état de projets de modernisation numérique en cours et actifs Près des trois quarts (74 % ) souhaitent utiliser les technologies numériques pour améliorer l'ensemble du processus

) souhaitent utiliser les technologies numériques pour améliorer l'ensemble du processus Près de 70 % souhaitent utiliser les technologies numériques pour améliorer l'efficacité opérationnelle

Les deux principaux obstacles à la réussite de la transformation sont la complexité du système (47 %) et le manque de compréhension avec les activités ou dans les services informatiques (38 %). Les préoccupations relatives à la complexité des systèmes ont été un thème commun à l'ensemble de l'enquête. Le plus grand défi auquel sont confrontées les personnes interrogées (55 %) est la «?gestion de la complexité?», mais plus de la moitié (51 %) pense également que les clients attendent une plus grande efficacité de l'automatisation, ce qui laisse supposer un éventuel conflit entre les priorités utilisant les systèmes d'automatisation traditionnels.

« Les résultats montrent que les leaders organisationnels des sociétés du secteur des sciences de la vie se tournent de plus en plus vers la transformation numérique, et plus précisément vers l'automatisation », a déclaré Evjatar Cohen, vice-président, Global Life Sciences and Healthcare, chez Appian. « Recueillies pendant la pandémie, les données suggèrent que les organisations du secteur des sciences de la vie sont confrontées à une pression croissante pour dégager leur main-d'oeuvre qualifiée des tâches répétitives et être plus efficacement au service des patients. »

Pour en savoir plus sur la façon dont l'automatisation à programmation schématisée débloque l'efficacité tout en réduisant la complexité pour aider les organisations du secteur des sciences de la vie à rester compétitives, lisez le rapport complet de l'enquête «?Digital Transformation & the Life Sciences Industry?».

Méthodologie

L'enquête, menée par Pharma Intelligence (Informa), a recueilli des réponses entre avril et juillet 2020. Les personnes interrogées provenaient de 196 organisations du secteur pharmaceutique et des sciences de la vie comptant au moins 500 employés, représentant principalement des organisations ayant leur siège aux États-Unis (44 %) et en Europe occidentale (38 %). La majorité des personnes interrogées (78 %) occupent des fonctions dans le domaine des sciences de la vie ou de la pharmacie, 46 % d'entre eux occupant des postes de directeur ou supérieurs.

À propos d'Appian

Appian fournit une plateforme de développement à programmation schématisée qui accélère la création d'applications commerciales à fort impact. Un grand nombre des plus grandes organisations du monde utilisent les applications d'Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion des risques et la conformité au niveau mondial. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.appian.com.

Communiqué envoyé le 26 août 2020 à 09:05 et diffusé par :