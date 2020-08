Xebec accueille Mme Sara Elford au sein de son conseil d'administration





MONTRÉAL, 26 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (« Xebec »), fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, a le plaisir d'annoncer que Mme Sara Elford s'est jointe au conseil d'administration de Xebec le 25 août 2020.

Mme Elford est actuellement membre du conseil d'administration de BioSyent Inc. et de BQE Water Inc., qui sont toutes deux des entreprises cotées à la Bourse de croissance TSX. Elle a également été directrice de Hydrogenics Corp., une entreprise de piles à combustible et d'électrolyse PEM qui a récemment été rachetée par Cummins Inc. Mme Elford a siégé aux comités de vérification et de gouvernance de Hydrogenics ainsi qu'au comité spécial pour son acquisition.

« Je suis très enthousiaste à l'idée d'apporter à l'équipe de Xebec mes décennies d'expérience dans les marchés des capitaux et les technologies propres. Le monde est à un point critique où des entreprises comme Xebec joueront un rôle important dans la transition vers un avenir énergétique durable et propre. Je suis heureuse de soutenir cette mission et j'espère que les connaissances que j'ai acquises en siégeant à différents conseils d'administration au fil des ans seront précieuses pour l'équipe », affirme Sara Elford.

Mme Elford a siégé au conseil d'administration de plusieurs autres entreprises anciennement cotées à la Bourse de Toronto, notamment Carmanah Technologies (entreprise de technologie ACL solaire devenue privée), TSO3 Inc. (entreprise de technologie de stérilisation de dispositifs médicaux acquise par Stryker Corporation) et Pure Technologies Ltd. (entreprise de détection des fuites de pipeline acquise par Xylem Inc.).

Mme Elford a travaillé au sein des marchés des capitaux pendant plus de vingt ans en tant qu'analyste de recherche sur les actions et les services bancaires d'investissement. Elle a donc suivi un grand éventail d'industries et d'entreprises dans le secteur des petites et moyennes capitalisations et des énergies de remplacement. Mme Elford possède le titre de CFA et est diplômée de l'Université Bishop's avec une majeure en finance et une mineure en économie. Elle a également suivi le programme de formation des directeurs de l'IAS en 2015.

« Je suis très heureux d'accueillir Sara au sein du conseil d'administration de Xebec. Grâce à ses connaissances et à son expérience dans une vaste gamme de secteurs, en particulier les technologies propres et l'hydrogène, elle pourra apporter une contribution importante au rôle de notre conseil. Comme l'hydrogène va devenir un élément plus important des activités de Xebec, son expérience dans ce domaine sera extrêmement précieuse et utile. Nous sommes honorés que Sara rejoigne le conseil d'administration de Xebec, et les membres du conseil et moi-même sommes ravis de travailler avec elle », déclare Kurt Sorschak, président du conseil d'administration et président et chef de la direction de Xebec Adsorption Inc.

