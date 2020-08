EpiVax annonce l'octroi d'une licence relative à un candidat vaccin du COVID-19 à EpiVax Therapeutics





PROVIDENCE, Rhode Island, 26 août 2020 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. (« EpiVax »), société basée à Rhode Island et leader reconnu dans le domaine de la vaccinologie informatique, a annoncé aujourd'hui avoir octroyé sous licence son candidat vaccin du COVID-19, l'EPV-CoV-19, à EpiVax Therapeutics (« EVT »), société basée à New York précédemment appelée EpiVax Oncology.

Les scientifiques d'EpiVax ont développé l'EPV-CoV-19 ? vaccin axé sur des épitopes à base de peptides ? en utilisant leur trousse à outils informatique validée (iVAX), qui a permis la sélection des séquences représentant l'ensemble des génomes de SARS-CoV-2 en circulation qui induiront une réponse immunitaire à médiation cellulaire T, avec pour objectif de fournir aux bénéficiaires une « armure » pour leur système immunitaire, en réduisant le risque de développer une forme sévère du COVID-19.

Grâce à l'octroi d'une licence relative au programme de vaccin contre le COVID-19, EVT élargit sa gamme ainsi que l'application de sa plateforme au-delà de son programme de stade clinique de vaccins personnalisés contre le cancer. La société financée par capital-risque fournira un environnement idéal pour le financement et le développement de l'EPV-CoV-19. La société a récemment réorganisé son équipe exécutive en préparation de l'expansion de sa gamme, et lève actuellement 3 millions $ pour soutenir son nouveau programme.

Après avoir obtenu une réponse pré-DNR positive de la part de la FDA, EVT progresse vers un essai clinique. La société a débuté la production BPF de peptides, et se prépare en parallèle au dépôt d'une demande de DNR.

Michael Princiotta, directeur scientifique chez EVT, a déclaré : « EVT est ravie d'accueillir le programme de vaccin contre le COVID-19 dans sa gamme. Nous sommes impatients de mettre en application notre plateforme de vaccins et de participer à une collecte de fonds pour faire progresser l'EPV-CoV-19 vers des essais cliniques. »

Annie De Groot, PDG/directrice scientifique, et cofondatrice d'EpiVax, a déclaré : « L'équipe d'EpiVax a accompli un travail formidable dans la phase de recherche préclinique. Nous sommes persuadés que l'EPV-CoV-19 sera un vaccin sûr et efficace pour les professionnels de la santé en première ligne. Nous sommes impatients de travailler aux côtés d'EVT pour accélérer son avancée vers la phase I et au-delà. »

À propos d'EpiVax :

EpiVax est une société pionnière dans l'utilisation de trousses à outils de dépistage en immunogénicité in silico destinées aux produits thérapeutiques et aux vaccins. Ces trousses à outils, ISPRI et iVAX, sont utilisées pour faire progresser le développement de produits auprès d'une liste mondiale d'entreprises. Consultez les dernières publications évaluées par des pairs sur https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.00442/full et https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.01301/full pour en savoir plus sur les récentes applications des outils de conception de vaccins in silico et d'évaluation de l'immunogénicité thérapeutique des protéines d'EpiVax.

À propos d'EVT :

Créée en 2017, EVT utilise une technologie leader mondiale qui a été développée par EpiVax pendant plus de 22 ans, en vue de concevoir des vaccins permettant d'activer les cellules T de l'organisme afin de soigner et prévenir la maladie chez l'hôte. La gamme d'EVT inclut un vaccin contre le COVID-19 ainsi qu'un vaccin personnalisé contre le cancer de la vessie.

Contact presse :

Annie De Groot, docteur en médecine, PDG/directrice scientifique, EpiVax

Tél. : 401-272-2123

E-mail : AnnieD@epivax.com

