La Banque Royale du Canada rachètera ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de séries W, AA, AC, AE, AF et AG

TORONTO, le 26 août 2020 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui son intention, sous réserve de l'approbation du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), de racheter la totalité de ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif émises et en circulation de série W (« actions de série W »), de ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de série AA (« actions de série AA »), de ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de série AC (« actions de série AC »), de ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de série AE (« actions de série AE »), de ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de série AF (« actions de série AF ») ainsi que de ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de série AG (« actions de série AG »), le 1er octobre 2020, à raison de 25 $ en espèces par action de séries W, AA, AC, AE, AF et AG, respectivement, de même que de tous les dividendes déclarés et non versés.

LA Banque Royale du Canada a également déclaré un dividende de 38 jours de 0,127534 $ par action de série W, de 0,115822 $ par action de série AA, de 0,119726 $ par action de série AC, de 0,117123 $ par action de série AE, de 0,115822 $ par action de série AF et de 0,117123 $ par action de série AG, couvrant la période du 24 août 2020 (« date du dernier versement de dividende ») jusqu'à la date de rachat du 1er octobre 2020, exclusivement. Le montant qui sera versé au rachat des actions de séries W, AA, AC, AE, AF et AG totalise donc 25,127534 par action de série W, 25,115822 $ par action de série AA, 25,119726 $ par action de série AC, 25,117123 $ par action de série AE, 25,115822 $ par action de série AF et 25,117123 $ par action de série AG.

On compte 12 000 000 actions de série W en circulation, ce qui représente 300 millions de dollars de capitaux ; 12 000 000 actions de série AA en circulation, ce qui représente 300 millions de dollars de capitaux ; 8 000 000 actions de série AC en circulation, ce qui représente 200 millions de dollars de capitaux ; 10 000 000 actions de série AE en circulation, ce qui représente 250 millions de dollars de capitaux ; 8 000 000 actions de série AF en circulation, ce qui représente 200 millions de dollars de capitaux ; et 10 000 000 actions de série AG en circulation, ce qui représente 250 millions de dollars de capitaux. Les rachats seront financés au moyen des fonds propres de la Banque Royale du Canada.

