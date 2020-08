/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Ng visitera des petites entreprises de Gatineau qui tirent profit du commerce/

Sauf indication contraire, tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont basés sur nos états financiers dressés selon la Norme comptable internationale 34 Information financière intermédiaire. Notre rapport aux actionnaires portant sur...

Grâce au soutien des 1 500 propriétaires de restaurant et des invités d'un océan à l'autre, les restaurants Tim Hortons ont récolté près de 11 millions de dollars lors de la campagne 2020 du Jour des camps, afin de soutenir des jeunes qui se...

Des programmes d'intervention précoce seront mis en oeuvre dans les 13 hôpitaux pédiatriques du Canada pour aider les enfants, les jeunes et les familles aux prises avec des troubles de santé mentale Les statistiques démontrent que 20 % des jeunes...

Les Fermes Lufa annoncent fièrement le lancement de leur quatrième serre commerciale sur toit dans l'arrondissement Saint-Laurent, la plus grande serre sur toit au monde. Cette nouvelle serre sur toit double leur capacité de production de légumes...

La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, visitera l'entreprise familiale African Soul Food, en compagnie du député de Hull-Aylmer, Greg Fergus, pour discuter des...