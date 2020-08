L'app MuslimMatch.com à la croissance la plus rapide est à présent disponible dans neuf langues, dont l'anglais, le français, l'allemand, le malais et l'espagnol





DUBAÏ, É.A.U., 26 août 2020 /PRNewswire/ -- MuslimMatch, app à la croissance la plus rapide d'affinités halal, destinée aux musulmans dans le monde entier, est devenue multilingue en ajoutant le français, l'allemand, le néerlandais, le russe, le turc, le bahasa, le malais et l'espagnol. MuslimMatch.com vise à répondre aux besoins de 1,7 milliard de musulmans dans le monde entier en leur procurant une plateforme sûre et licite où ils peuvent trouver le partenaire de leur vie.

Sous l'ombrelle de MuslimMatch.com basée à Dubaï, les sites de rencontres par affinités regroupent ArabMuslimMatch.com, AmericanMuslimMatch.com, EuropeanMuslimMatch.com, IndonesianMuslimMatch.com, BangladeshiMuslimMatch.com et MalaysianMuslimMatch.com.

Depuis son lancement initial en anglais au cours de juillet 2018, l'app a bénéficié d'une croissance spectaculaire aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans d'autres pays européens et au Moyen-Orient pour d'emblée devenir l'app à la croissance la plus rapide dans ces zones géographiques.

Quelques fonctionnalités intéressantes de l'app MuslimMatch.com :

Les femmes peuvent voir ceux qui ont visualisé ou aimé leur profil d'utilisatrice.

Les femmes peuvent prendre l'initiative d'une discussion avec des profils correspondant à une affinité mutuelle.

Des fonctions de vérification d'autoportrait et de téléphone assurent la sûreté des usagers.

Un filtrage manuel à 100 % de profils permet d'éliminer les utilisateurs non sérieux.

Des filtres perfectionnés

permettent de rechercher les profils correspondant au style de vie et à la religion des membres.

Dans le retour d'information, les utilisateurs avaient fait savoir que la disponibilité de leur langue maternelle les ferait se sentir plus à l'aise, et MuslimMatch a ainsi décidé de prendre la direction du multilinguisme.

MuslimMatch a entamé le processus d'ajouter d'autres langues, notamment l'arabe, que les usagers pourront choisir à l'avenir.

Ses services seront disponibles sur les plateformes iOS et Android.

À propos de MuslimMatch.com

MuslimMatch est l'app de rencontres par affinités pour musulmans et dont la croissance est la plus rapide dans le monde entier. Avec son siège à Dubaï, les sites de rencontres comprennent ArabMuslimMatch.com, AmericanMuslimMatch.com, EuropeanMuslimMatch.com, IndonesianMuslimMatch.com, BangladeshiMuslimMatch.com et MalaysianMuslimMatch.com. Ses services sont à l'heure actuelle disponibles dans neuf langues sur iOS et Android.

