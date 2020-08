L'American Agricultural Insurance Company dévoile son nouveau logo et sa nouvelle marque





SCHAUMBURG, Illinois, 25 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- American Agricultural Insurance Company, un fournisseur international de services de réassurance, a dévoilé sa nouvelle marque destinée à aligner l'image de la société avec sa mission, sa vision et son rôle sur le marché.



La société se fera désormais appeler AmericanAgtm, un nom qui rend hommage à ses racines en tant que fournisseur de réassurance pour les compagnies d'assurance du Farm Bureau®, tandis que son nouveau slogan « Reinsuring your world » (Réassurer votre monde) souligne sa présence croissante sur le marché national et international de la réassurance.

La vice-présidente exécutive et directrice générale de AmericanAgtm, Janet Katz, a déclaré : « rafraîchir notre image de marque nous permet de mieux faire comprendre qui nous sommes et ce que nous faisons, c'est-à-dire créer de la valeur pour nos clients à travers le monde en établissant des relations à long terme, en proposant des solutions de réassurance innovantes et en offrant un service exceptionnel. »

Le nouveau logo de la société incarne son approche innovante de la réassurance. Le type de caractères demi-gras évoque à la fois la stabilité et l'agilité, tandis que les demi-cercles en pointillés évoquent le globe terrestre et donnent une impression d'énergie rayonnante et de lendemains radieux.

« Notre nouvelle marque est à la fois rafraîchissante et moderne », a déclaré la directrice du marketing, Katherine Aguirre. « Elle représente qui nous sommes aujourd'hui et positionne AmericanAgtm pour l'avenir. »

À propos d'AmericanAgtm

L'American Agricultural Insurance Company (AmericanAgtm) est l'un des principaux réassureurs nationaux aux États-Unis. La société fournit des services de réassurance directs aux compagnies d'assurance du Farm Bureau® et participe à des programmes de réassurance américains et internationaux par l'intermédiaire du marché des courtiers. Depuis 1948, AmericanAgtm propose des services de réassurance qui renforcent la solidité financière et la réussite de ses clients. La société continue à développer sa présence sur de nouveaux marchés à travers le monde. AmericanAgtm a obtenu la note « A » (Excellent) de A.M. Best. Pour plus d'informations, rendez-vous sur aaic.com.

Personne-ressource :

Katherine Aguirre

Directrice du marketing

Téléphone : 847 969-2916

Courriel : kaguirre@aaic.com

