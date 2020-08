Risen conclut un contrat de 165 MW avec Sprng Energy





NINGBO, Chine, 26 août 2020 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd, un fabricant leader de première catégorie de produits solaires photovoltaïques (PV) haute performance, a récemment annoncé avoir conclu un nouveau contrat avec Sprng Energy pour la fourniture de 165 MW de modules solaires PV personnalisés haute performance.

Sprng Energy, une société indienne de tout premier plan du secteur de l'énergie renouvelable, membre du groupe Actis, a récemment acheté 165 MW de modules solaires PV auprès de Risen, dans le cadre du projet Anantapur Solar visant à fournir de l'énergie au district d'Anantapur par l'intermédiaire de NTPC, à un prix concurrentiel de 2,72 roupies indiennes (INR)/kWh. Ce tout dernier projet de Sprng Energy fait partie intégrante du plan global ayant pour objet d'installer plus de 2 GW d'énergie renouvelable en Inde, soit un peu plus de 1,2 % de la capacité cible totale en énergie renouvelable établie à 175 GW par le gouvernement indien.

Bien qu'il s'agisse du premier contrat que Sprng ait accordé à Risen, ce n'est pas la première fois que Risen et Actis font affaire. En effet, Risen a déjà fourni près de 350 MW de modules solaires PV à une autre entité Actis au sein d'un autre marché en expansion.

« Professionnels, dévoués, déterminés ». C'est ainsi que M. Bypina Veerraju Chaudary, directeur des Ventes et du Marketing de Risen, a qualifié les représentants de Sprn lorsqu'on lui a demandé de résumer les récentes interactions menées avec ces derniers. Ils savent où ils vont et comment s'y rendre, a-t-il poursuivi. Nous sommes ravis que Risen participe à l'atteinte de leurs objectifs inspirants et qu'elle ait été choisie dans le cadre de leur évaluation objective des fournisseurs de produits solaires PV. Nous continuons à montrer que Risen peut aider les développeurs de projets solaires à dégager des profits nets tangibles. »

M. Gaurav Sood, PDG de Sprng Energy, a également insisté sur l'établissement de la commande : « Développer un projet solaire PV dans les conditions actuelles est bien plus compliqué qu'en temps normal ; prévoir l'approvisionnement sécurisé du matériel, de la main-d'oeuvre et des approbations dans les délais relève d'un exercice logistique intensif. Nous avons choisi Risen en raison de sa performance éprouvée, rehaussée par sa façon constructive de répondre à nos exigences spécifiques. Nous sommes ravis qu'elle figure dans notre portefeuille et assurés de sa capacité à exécuter le contrat comme prévu. Nous nous réjouissons à l'avance d'en récolter les fruits sous la forme d'une excellente performance et d'une solide relation au cours de ce projet et des autres qui suivront. »

Le secteur indien des produits solaires PV, ravagé par la récente épidémie du COVID19, continue à faire preuve du « cran et de la résilience » qui l'ont aidé à surmonter les épreuves dans le passé et qui ne manqueront pas de l'aider à vaincre l'adversité actuelle et future. Cela montre aux entreprises comme Sprng, que ce secteur incontrôlable peut se développer alors que le reste du monde stagne et qu'en outre, rien ne peut triompher de la volonté inébranlable de changer la donne avec l'énergie solaire.

À propos de Risen

Risen Energy est une entreprise leader mondiale de première catégorie et de notation de la dette « AAA », qui fabrique des produits photovoltaïques haute performance et offre des solutions complètes d'entreprise pour la production d'électricité. Fondée en 2002, l'entreprise est cotée en bourse depuis 2010 et stimule la création de valeur pour ses clients internationaux privilégiés. L'innovation technico-commerciale, étayée par une qualité et un soutien à toute épreuve, englobe les solutions photovoltaïques complètes d'entreprise de Risen qui sont parmi les plus puissantes et les plus rentables du marché. Grâce à notre présence à l'échelle locale et à notre solide viabilité financière, nous nous engageons et sommes aptes à bâtir des collaborations stratégiques et mutuellement bénéfiques avec nos partenaires, alors que nous tirons conjointement parti de la valeur montante de l'énergie verte.

À propos de Sprng

Sprng Energy est une plateforme indienne d'énergie renouvelable établie en 2017 par Actis, un investisseur en capital de tout premier plan qui se concentre sur les marchés en expansion et dont l'obligation remboursable en actions atteint 475 millions de dollars américains. Actuellement, Sprng a près de 1,75 GW de projets solaires et éoliens en cours, dont près de 650 MW sont opérationnels. Sa capacité opérationnelle devrait atteindre 1,2 GW d'ici la fin de l'exercice financier actuel et ses autres projets en sont à diverses phases de la construction.

Communiqué envoyé le 25 août 2020 à 20:00 et diffusé par :