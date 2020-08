Aqua Sphere accueille la triathlète triple championne du monde Mirinda Carfrae dans son équipe





Aqua Sphere, la première marque d'équipements de natation et de triathlon, a annoncé aujourd'hui que la triathlète triple championne du monde Mirinda « Rinny » Carfrae a rejoint son équipe en tant qu'ambassadrice mondiale de la marque. Au sein de l'équipe d'athlètes d'Aqua Sphere, Mirinda Carfrae s'entraînera et concourra en utilisant la gamme de produits Aqua Sphere à la pointe de l'industrie allant des équipements d'entraînement aux maillots de bain et lunettes de natation.

Triple championne du monde d'Ironman, Mirinda participera au développement de la marque dans le monde entier aux côtés de son mari lui-même champion du monde de triathlon, Timothy O'Donnell. Mirinda et Timothy font partie de la liste croissante d'athlète d'élite d'Aqua Sphere qui inclut également le champion du monde Terenzo Bozzone, parmi d'autres.

« Je suis ravie de rejoindre l'équipe Aqua Sphere aux côtés de mon mari, Tim. J'apprécie la vision à long terme de la marque et je suis convaincue que Tim et moi-même pouvons avoir un impact immédiat, surtout alors que nous entamons la phase de conception des produits dans la perspective de 2021 », a déclaré Mirinda. « Aqua Sphere a une portée mondiale significative et leur large éventail de catégories répond à tous nos besoins pour les entraînements comme pour la compétition. Les lunettes s'adaptent formidablement bien et offrent une clarté parfaite et je suis très impatiente de concourir avec cet équipement dès que les compétitions reprendront. Toutes celles et ceux avec qui nous avons collaboré chez Aqua Sphere partagent une incroyable passion pour la marque et nous ont accueilli comme de véritables membres de la famille. Et oui, les lunettes de natation pour enfants sont également approuvées par Izzy. »

En tant que leader du développement de produits de natation nouveaux et innovants pour les athlètes de tous les âges et de tous les talents, Aqua Sphere s'appuie sur Mirinda Carfrae pour approuver l'intégralité de son portefeuille de produits, y compris les lunettes de protection, les maillots de bain, les combinaisons de triathlon et de contre-la-montre, ainsi que les accessoires de fitness aquatique et d'entraînement. Elle contribuera également grâce à sa perspective et à ses connaissances uniques aux innovations des produits futurs.

« Rinny est une athlète de classe mondiale qui se consacre entièrement à son sport et à sa famille, et nous nous estimons très chanceux de la voir rejoindre notre équipe chez Aqua Sphere », a déclaré Andrew Gritzbaugh, directeur général d'Aqua Lung, la société mère d'Aqua Sphere. « En tant que l'une des triathlètes les plus titrées au monde, son expérience, ses connaissances et son talent sont autant d'atouts bienvenus pour la marque Aqua Sphere tandis que nous continuons de consolider notre position de leader de la catégorie dans le secteur du triathlon. »

Originaire d'Australie, et vivant désormais à Boulder, dans le Colorado, Mirinda Carfrae est l'une des triathlètes les plus accomplies au monde. Elle a remporté trois championnats du monde d'Ironman en 2010, 2013, et 2014 et son record de course de 2014 est encore d'actualité aujourd'hui (2h50min26s). Avec à son actif plus de 50 victoires dans des compétitions internationales majeures et sept places sur le podium à Kona en l'espace d'une décennie, Mirinda Carfrae est reconnue comme l'une des plus grandes triathlètes de tous les temps.

Mirinda Carfrae se prépare actuellement à concourir pour les championnats du monde d'Ironman de Kona en 2021.

À propos d'AQUA SPHERE

Créée à Gênes en Italie en 1998, Aqua Sphere est la première marque d'équipements de natation et de triathlon. Avec le lancement de son Seal Mask ultramoderne, le premier masque de natation au monde, la société a défini la norme de l'industrie et continue aujourd'hui d'innover avec une gamme complète de produits supérieurs, comprenant les lunettes de protection, les maillots de bain, les combinaisons de triathlon et de contre-la-montre, ainsi que les accessoires de fitness aquatique et d'entraînement. Leurs designs ont su gagner le respect et l'attention continue de nombreuses célébrités et d'athlètes reconnus, parmi lesquels le champion olympique le plus titré au monde Michael Phelps, avec lequel Aqua Sphere a lancé Phelps, une marque mondiale de maillots de bain de performance. Aux côtés de sa société mère Aqua Lung et soutenue par un réseau de distribution international, Aqua Sphere s'est développée pour devenir une entreprise mondiale représentant des designs, une expertise de développement et de fabrication sans équivalent, présente dans plus de 60 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.AquaSphereSwim.com

