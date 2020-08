Avis aux médias - Inauguration de deux nouvelles murales dans le quartier Centre-Sud : Black Ours et Le Jeu of Créateurs & Coatlicue





MONTRÉAL, le 25 août 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du programme « Art mural Montréal », IPAF Festival (International Public Art Festival) a le plaisir de vous inviter à l'inauguration de deux murales réalisées par l'artiste Ruben Carrasco, en présence de Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie.

La première murale, Le Black Ours, orne le mur du 2316, avenue Marchand, alors que la deuxième, Le Jeu of Créateurs & Coatlicue, vient embellir la façade arrière du centre Jean-Claude-Malépart situé au 2633, rue Ontario Est. Lors de l'inauguration de la deuxième murale, une projection vidéo réalisée par Diane Champagnat-Becker, artiste visuelle, et Jules Boissière, créateur numérique et travailleur culturel, viendra faire resplendir le mur grâce à une mise en lumière et à des effets sonores.

Date : Mercredi le 26 août 2020



Heure : De 19 h à 20 h 30



Lieu : L'inauguration débute au 2316, avenue Marchand, Montréal, puis se déplace au

2633, rue Ontario Est, pour la deuxième murale.

IPAF Festival, par l'entremise de Gillot Damien et de Barbara Renault, producteurs, est fier d'organiser cet événement et tient à remercier le programme « Art mural Montréal » ainsi que l'arrondissement de Ville-Marie, qui ont permis sa réalisation. IPAF Festival remercie également SOS Location pour son partenariat et leur grande motivation à partager leurs valeurs socio-culturelles et écologiques, ainsi que le centre Jean-Claude-Malépart et les jeunes du camp de jour qui ont participé à une activité « découverte de l'art mural ». Finalement, IPAF Festival remercie AMR Studio pour son travail créatif de vidéo-reportage, ainsi qu'Alavaro Melgosa, Michael Pellus, Jules Boissière et Diane Champagnat-Becker, pour leur participation artistique.

Événement gratuit et ouvert à tous. Beau temps, mauvais temps.

Pour plus de renseignements :

https://fr.ipaffestival.com/

#ipaffestival sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Youtube

