Le gouvernement du Canada s'associe aux Premières Nations du Nord de la Colombie-Britannique et du Yukon pour réduire leur dépendance au diesel et lutter contre les changements climatiques

OTTAWA, ON, le 25 août 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures à l'appui des communautés du Nord en travaillant en collaboration avec des partenaires territoriaux, autochtones et communautaires pour surveiller les effets des changements climatiques dans le Nord et l'Arctique et y faire face.

Aujourd'hui, dans le cadre d'une visite virtuelle du territoire du Yukon, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, a annoncé que le programme sur les changements climatiques et l'énergie propre de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a versé 3,4 millions de dollars depuis 2016 aux Premières Nations de Carcross/Tagish, des Tr'ondëk Hwëch'in et des Tlingit de Taku River pour surveiller les changements climatiques et prendre des mesures à cet égard.

Parmi ces projets, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a fourni 196?253 $ pour appuyer une initiative de collaboration dirigée par ces trois Premières Nations qui se sont associées à MGrid Energy Inc. pour réduire leur dépendance aux combustibles fossiles. Ils ont collaboré à l'installation de systèmes de microréseaux de pointe comprenant des technologies solaires et des batteries pour alimenter un camp culturel de la Première Nation de Carcross/Tagish, un camp de pêche de la Première Nation des Tlingit de Taku River et un bâtiment agricole pour l'enseignement et le travail des Tr'ondëk Hwëch'in. Ces systèmes permettront de réduire la consommation de diesel et les coûts énergétiques dans ces régions éloignées.

Aujourd'hui, le ministre Vandal a rencontré virtuellement les dirigeants de ces Premières Nations pour entendre personnellement leur avis au sujet de cette initiative collaborative en matière d'énergie propre et de la façon dont elle soutient leur vision d'un avenir énergétique propre.

«?En collaborant avec nos partenaires, nous nous attaquons de front au problème des changements climatiques. Ces investissements du gouvernement du Canada réduiront la dépendance des communautés du Nord au diesel pour le chauffage et l'électricité en augmentant l'utilisation des sources locales d'énergie renouvelable et en améliorant l'efficacité énergétique. Cela se traduira par des avantages environnementaux, sociaux et économiques qui favoriseront des communautés nordiques plus saines et plus durables au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, au Nunavik et au Nunatsiavut. Aujourd'hui, j'ai rencontré virtuellement des membres de trois Premières Nations du Nord de la Colombie-Britannique et du Yukon pour discuter de leur projet de microréseaux et j'ai appris que la véritable réussite découle de l'habilitation des communautés et du soutien de leur vision d'un avenir vert.?»

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

"Les Tr'ondëk Hwëch'in sont heureux d'avoir le soutien du Canada dans notre réponse au changement climatique. Les panneaux solaires de notre ferme d'enseignement et de travail amélioreront la production et réduiront notre dépendance à l'égard de la nourriture livrée par des camions alimentés au diesel en provenance du sud. Cette approche diminue notre impact sur l'environnement et augmente la sécurité alimentaire de notre communauté. La lutte contre le changement climatique est la responsabilité de chacun, et nous sommes heureux de faire notre part".

Chef Roberta Joseph

Tr'ondëk Hwëch'in

«?La Première Nation de Carcross/Tagish a toujours cherché à vivre en harmonie avec la terre; nous sommes heureux d'avoir accès à de l'énergie renouvelable hors réseau, de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et de contribuer à atténuer les dommages causés par le réchauffement de la planète.?»

Haa Shaa du Henn Lynda Dickson

Première Nation de Carcross/Tagish

«?C'est avec plaisir que MGRID Energy a collaboré avec ses clients à l'installation de systèmes de microréseaux pouvant fournir de l'électricité propre à l'infrastructure des Premières Nations qui joue un rôle très important dans chacune de ces communautés. J'entrevois d'énormes possibilités lorsqu'il s'agit de convertir les systèmes de production d'énergie dans le Nord en des systèmes plus écologiques, en particulier ceux des Premières Nations, dont certains peuvent être situés dans des endroits relativement éloignés. »

John Jensen

Directeur général de MGRID Energy

«?Un des principes de la constitution des Tlingit de Taku River, c'est que la terre d'où nous venons relie toutes les formes de vie. Notre terre est notre élément vital. Notre terre veille sur nous, et nous veillons sur la terre. Tout ce qui arrive à la terre des Tlingit nous touche et touche notre culture.?»

John D. Ward

Porte-parole de la Première Nation des Tlingit de Taku River

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a versé à la Première Nation de Carcross / Tagish la somme de 196?253 $ pour entreprendre les trois projets de microréseaux.

Les Premières Nations de Carcross/Tagish, des Tlingit de Taku River et des Tr'ondëk Hwëch'in dirigent un certain nombre de projets visant à atténuer les effets des changements climatiques et à s'y adapter :





La Première Nation de Carcross / Tagish et la Nation dénée de Tsay Keh ont établi un partenariat dans le cadre d'un programme communautaire de recherche et de surveillance sur les changements climatiques qui tient compte des connaissances traditionnelles et du savoir des aînés et comprend des possibilités de mentorat pour les jeunes. Le Programme de surveillance du climat dans les communautés autochtones de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a fourni 494?000 $ à l'appui de cette initiative depuis 2018.





/ et la Nation dénée de ont établi un partenariat dans le cadre d'un programme communautaire de recherche et de surveillance sur les changements climatiques qui tient compte des connaissances traditionnelles et du savoir des aînés et comprend des possibilités de mentorat pour les jeunes. Le Programme de surveillance du climat dans les communautés autochtones de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du a fourni 494?000 $ à l'appui de cette initiative depuis 2018. Atlin Tlingit Economic Limited Partnership, une société de développement économique de la Première Nation des Tlingit de Taku River , agrandit la centrale hydroélectrique d' Atlin dans le Nord de la Colombie-Britannique, qui passera de 2,1 à 8 mégawatts. Le projet initial a éliminé la dépendance d' Atlin au diesel, et l'agrandissement permettre d'alimenter le Yukon en électricité propre afin de réduire son utilisation de combustibles fossiles. Le programme ARDEC Nord de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord a affecté 389?564 $ au projet en 2018-2019 pour terminer l'évaluation de faisabilité.





, agrandit la centrale hydroélectrique d' dans le Nord de la Colombie-Britannique, qui passera de 2,1 à 8 mégawatts. Le projet initial a éliminé la dépendance d' au diesel, et l'agrandissement permettre d'alimenter le en électricité propre afin de réduire son utilisation de combustibles fossiles. Le programme ARDEC Nord de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord a affecté 389?564 $ au projet en 2018-2019 pour terminer l'évaluation de faisabilité. Les responsables de la Ferme d'enseignement et de travail des Tr'ondëk Hwëch'in ont construit une serre en climat froid écoénergétique de 3?000 pieds carrés qui permettra de pratiquer l'agriculture jusqu'à dix mois par année. En 2018, le projet a reçu un Prix Inspiration Arctique de 500? 000 $ et un montant supplémentaire de 500?000 $ du programme «?Se préparer aux changements climatiques dans le Nord?» de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord.

