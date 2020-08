Monument Re acquiert LCL International Life Assurance Company Limited et les activités de l'île de Man auprès du Charles Taylor Group





Monument Re a annoncé aujourd'hui que, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires, elle avait convenu d'acquérir les activités de Charles Taylor Group sur l'île de Man, qui comprend principalement sa compagnie d'assurance-vie, LCL International Life Assurance Company Limited et Charles Taylor Holdings (IOM) Limited. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Manfred Maske, PDG du Monument Re Group a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir travaillé avec l'équipe de Charles Taylor pour parvenir à cet accord en vue d'acquérir leurs opérations sur l'île de Man. La signature de cette transaction établit notre présence sur l'île et constitue une étape clé dans l'exécution de notre stratégie relative aux dépendances de la Couronne. »

Rob Brown, PDG du Charles Taylor Group, a confié pour sa part : « Monument Re est un nouveau propriétaire formidable pour nos activités sur l'île de Man. Notre décision de finaliser cette transaction est le résultat de l'évaluation continue de notre activité en vue de garantir les bonnes offres, la bonne structure opérationnelle et le bon positionnement concurrentiel pour nos clients et pour notre succès à long terme. La cession de nos opérations sur l'île de Man représente une conclusion naturelle de cette évaluation et aboutit à un groupe plus simple se concentrant clairement sur les services d'assurance non-vie à travers nos services de sinistres de base, et nos offres technologiques et de gestion d'assurance. »

Jeffrey More, PDG de Charles Taylor Insurance Services (IOM), a ajouté : « Nous avons connu une longue période de succès sous la direction de Charles Taylor, qui a inclus un certain nombre d'acquisitions au cours du développement de notre compagnie. Je suis ravi que nous rejoignions Monument Re et je me réjouis à l'avance du rôle que nous allons jouer dans la poursuite de la croissance. »

Monument Re et Charles Taylor se sont tous deux engagés à assurer une continuité sans faille des services pendant la période de transition.

Le changement du contrôle des compagnies se fera après la satisfaction des conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des approbations réglementaires.

Fenchurch Advisory Partners a agi en tant que conseiller financier de Charles Taylor.

À propos du Charles Taylor Group

Charles Taylor est un fournisseur mondial de services professionnels et de solutions technologiques visant à permettre au marché mondial de l'assurance de réaliser des affaires de façon fondamentalement meilleure. Creé en 1884, Charles Taylor emploie aujourd'hui environ 3 000 personnes dans plus de 120 sites répartis dans 30 pays en Europe, dans les Amériques, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

Charles Taylor estime occuper une position à part sur ses marchés en ce sens que le groupe fournit des services professionnels et des solutions technologiques qui permettent de soutenir chaque étape du cycle de vie de l'assurance et chaque aspect du modèle opérationnel de l'assurance. Charles Taylor dessert une clientèle internationale diversifiée et de premier ordre qui comprend des compagnies d'assurance nationales et internationales, des mutuelles, des sociétés captives, des agents généraux administrateurs, des syndicats et des réassureurs du Lloyd's, ainsi que des courtiers, des distributeurs et des entreprises assurées.

À propos de Monument Re

Monument Re Limited est une société de réassurance et holding d'assurance, présente aux Bermudes, en Irlande, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et à Guernesey, avec des filiales en Espagne, en Italie, en France et en Allemagne. Monument Re exerce ses activités en tant que réassureur et acquéreur de portefeuilles européens à forte intensité d'actifs. Grâce à cette stratégie, Monument Re assume les risques liés aux actifs et exploite efficacement ces entreprises ou portefeuilles avec des risques calculés.

Monument Re fait l'objet d'une Surveillance de groupe de la part de l'Autorité monétaire des Bermudes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.monumentregroup.com ou contactez Manfred Maske, PDG, info@monumentregroup.com.

