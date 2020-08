Kymeta lance un programme de test bêta concernant la nouvelle génération de terminaux bande Ku u8, ainsi que les services de connectivité Kymeta Connecttm





Kymeta (www.kymetacorp.com) ? société de communications qui globalise le mobile ? a annoncé le lancement du programme de test bêta du terminal u8 Kymetatm aux côtés de partenaires et de clients sélectionnés à l'échelle mondiale, tels que des entrepreneurs DOD/MOD et des utilisateurs finaux, des fournisseurs de services par satellite, ainsi que des revendeurs commerciaux, rapprochant Kymeta du lancement commercial de Kymeta u8, prévu pour le quatrième trimestre 2020.

Le terminal piloté électroniquement Kymeta u8 a été reconçu pour offrir facilité d'utilisation et performances optimisées par rapport aux versions précédentes de l'antenne à panneau plat phare de Kymeta. L'antenne avancée u8 offre une mobilité terrestre globale, qui couvre l'intégralité de la bande Ku avec une efficience accrue. Le terminal Kymeta u8 est doté d'un facteur de forme discret, ainsi que d'une alimentation électrique CC native pour une intégration facile avec les plateformes mobiles. Ce qui rend unique le terminal u8 sur le marché n'est autre que le satellite intégré et les modems cellulaires pour une configuration multi-WAN offrant une connectivité par satellite/cellulaire hybride et fluide. Parallèlement au nouveau terminal, Kymeta teste également en bêta sa nouvelle offre de services Kymeta Connecttm, afin de rendre la connectivité aussi simple que l'achat d'un abonnement sans fil. Combinés, ces deux éléments offrent une solution complète et sur mesure destinée à la sécurité publique, aux DOD/MOD, aux entreprises, ainsi qu'à d'autres marchés nécessitant des communications permanentes en déplacement. Outre le terminal u8 plug-and-play, l'antenne u8 est conçue pour permettre aux intégrateurs de créer des terminaux satellites mobiles personnalisés offrant une intégration flexible, afin de satisfaire à un large éventail de cas d'utilisation.

Avant le lancement de tests bêta auprès de clients et partenaires, Kymeta a mené ses propres essais avec le prototype du terminal u8 dans le cadre d'essais sur route entre Washington DC et Redmond, Washington. Au cours des essais, le terminal Kymeta u8 a obtenu une connectivité de 100 % en déplacement avec ligne de mire, ce qui signifie que le véhicule a conservé une connectivité Internet à 100 %, via une connexion par satellite ou cellulaire, validant la connectivité continue et fluide de cette solution hybride. Les résultats remarquables des essais sur prototypes sont disponibles au téléchargement sur le site Web de Kymeta.

« Nous sommes impatients de proposer à nos clients le nouveau terminal u8, couplé aux services et au support de Kymeta Connect, afin d'offrir un service mixte entièrement géré, optimisé et facile d'utilisation », a déclaré David Harrower, vice-président principal des ventes mondiales chez Kymeta. « Il s'agit d'une solution complète qui sera très attractive pour les entreprises qui ont besoin d'une évaluation prévisible de leurs dépenses d'exploitation dans le cadre de leurs services régionaux de connectivité mobile. Nous considérons qu'il s'agit d'une solution révolutionnaire, qui fournira une connectivité mobile partout dans le monde. »

Parallèlement au lancement du programme de test bêta de l'u8, Kymeta a également annoncé l'obtention d'un financement de près de 85 millions USD mené par Bill Gates, plusieurs membres de l'équipe de direction ayant personnellement investi près de 1 million USD sous la direction de Doug Hutcheson, président exécutif. Ce financement sera utilisé afin d'accélérer le développement de nouveaux produits, ainsi que la commercialisation de communications par satellite et cellulaires à travers le monde. En outre, Kymeta a annoncé l'acquisition de Lepton Global Solutions le 18 août 2020.

À propos de Kymeta

Kymeta libère le potentiel de la connectivité par satellite, à large bande, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire la demande massive de communications en déplacement, et de globalisation de la téléphonie mobile. Lepton Global Solutions, qui fait partie de Kymeta, héberge les solutions de connectivité par satellite, de la société, et offre au marché des solutions clés en main, uniques, complètes et groupées, à partir des meilleures technologies et de services sur mesure, axés sur le client, qui répondent aux exigences de la mission du client, et vont au-delà. Ces solutions combinées à l'antenne satellite à panneau plat de la société, la première en son genre, et aux services de connectivité Kymetatm Connect, fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur les réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication haut débit, légers et fins, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s'orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l'État de Washington.

Pour de plus amples informations, consultez kymetacorp.com.

