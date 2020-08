Un robot de désinfection par DEL UVC d'OTSAW a testé avec succès le premier échantillon de coronavirus ACTIF





SINGAPOUR, 25 août 2020 /CNW/ - OTSAW a mis au point le tout premier appareil d'extermination du coronavirus humain, dont l'essai en laboratoire a été mené à bien avec la DEL UVC brevetée d'OTSAW, l'O-RX. L'efficacité de ce robot, une première mondiale, dont les résultats viennent d'être publiés, a été éprouvée en laboratoire sur des échantillons actifs de coronavirus humains, en forte concentration, en provenance des États-Unis.

D'après les résultats des tests effectués par A*STAR, terminés le 21 août, le OTSAW O-RX a atteint une efficacité désinfectante de 99,9 % en 5 minutes, à une distance de travail de 2,5 m, surpassant les spécifications de ses concurrents désinfectants qui n'ont pas été testés en laboratoire.

L'O-RX, de la conception au design, en passant par le développement et la fabrication, est le fruit de l'équipe OTSAW à Singapour. Sa batterie dure cinq heures, les lampes DEL le rendent écophile, et il peut désinfecter 371,6 mètres carrés (4 000 pieds carrés) par heure.

OTSAW, qui se dit bien décidée à mener la charge dans la technologie des désinfectants, tient à souligner que la conformité du robot se fonde sur des prévisions, qu'il s'agit là d'un critère nécessaire car l'achat de robots de service de désinfection doit reposer sur de véritables résultats de laboratoire et que les résultats ont, une nouvelle fois encore, validé la certitude à leur égard quant à leur impact salutaire dans le monde en ce moment difficile.

Bien que difficile à prendre, la décision de nous faire livrer des échantillons de virus actifs était tout aussi pratique, car les échantillons étaient réservés en priorité aux fins de développement de vaccins. Qui plus est, au sein d'OTSAW, il règne une éthique d'entreprise selon laquelle les tests scientifiques sont le seul moyen de garantir l'efficacité et l'efficience du robot désinfectant O-RX contre le coronavirus.

Commentant le lancement du robot, Ling Ting Ming, chef de la direction et fondateur d'OTSAW, a déclaré : « Le monde a connu des changements dramatiques et se tient délicatement, sur le plan tant social qu'économique, prêt aux changements à venir. OTSAW et l'O-RX font maintenant partie de ce nouveau monde alors que nous redémarrons portés par la volonté ferme d'unir l'humanité et de vaincre ce virus. »

Pionnière mondiale des technologies robotiques avancées, OTSAW l'est aussi dans l'intelligence artificielle de nouvelle génération, deux domaines où ses applications -- soins de santé, prestation de services de sécurité et mobilité -- contribuent à améliorer la sécurité, les processus commerciaux et la vie quotidienne. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur http://www.otsaw.com.

Les demandes d'information émanant des médias doivent être adressées à Cecilia Yap à l'adresse PR@otsaw.com; +65 9380 4067.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1243202/OTSAW_White_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1243244/o_rx_landscape__1.jpg

SOURCE OTSAW

