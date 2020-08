Kymeta Corporation obtient un tour de financement d'environ 85 millions USD pour accélérer la croissance, avec un financement de Bill Gates





Kymeta Corporation (www.kymetacorp.com), l'entreprise de communications globalisant la téléphonie mobile, est très heureuse d'annoncer la recapitalisation de l'entreprise avec la levée de financement réussie d'environ 85 millions USD, menée par Bill Gates avec les membres de l'équipe dirigeante investissant personnellement près de 1 million USD mené par le directeur exécutif, Doug Hutcheson.

Depuis son lancement de la plateforme révolutionnaire d'antenne à panneau plat pilotée électroniquement, Kymetatm continue de renforcer et d'accélérer le développement et la commercialisation de nouveaux produits pour les communications satellites et cellulaires dans le monde entier. La satisfaction des besoins des clients actuels et futurs stimule l'innovation et le développement du marché des nouveaux produits et il s'agit de secteurs prioritaires pour Kymeta.

Le financement fait suite à une période de 18 mois extraordinaire pour Kymeta, qui a connu un afflux exponentiel de nouveaux clients, la nomination de dirigeants clés, le lancement de nouveaux produits et un essor du marché dans les secteurs de la défense, de la sécurité publique et de la mobilité terrestre. Le réseau de distribution de Kymeta s'est développé pour inclure plus de 100 revendeurs partenaires et plusieurs clients de la défense et commerciaux dans le monde entier.

« En tant qu'entreprise, nous ne faisons qu'effleurer à quel point les communications hybrides satellites-cellulaires peuvent être puissantes lorsqu'elles sont associés à une antenne à panneau plat pilotée électroniquement à un prix abordable proposée à l'écosystème mondial de la mobilité terrestre », a déclaré Doug Hutcheson, directeur exécutif de Kymeta. « Le soutien continu de Bill Gates nous aidera à exécuter notre vision encore plus rapidement et largement - et ce, avec le bénéfice de l'expérience, de la perspective et des relations d'un mécène de la technologie de premier plan parmi les plus couronnés de succès. »

Le nouveau terminal u8 associé aux services de connectivité hybride satellite-cellulaire de Kymeta, Kymeta Connecttm, transforme l'achat et la consommation des données mobiles grâce à un abonnement mensuel tout inclus pour le matériel, la connectivité et les services. Le Kymetatm u8 est la seule antenne à panneau plat pilotée électroniquement disponible dans le commerce bâtie spécifiquement pour la mobilité et conçue pour les besoins des clients militaires, des premiers secours et commerciaux.

Les caractéristiques et les avantages clés du terminal Kymeta u8 et de la plateforme Kymeta Connect incluent également une prise en charge de 2 GHz sur toute la bande Ku, une performance et une efficacité améliorées qui se traduisent par un coût total de propriété moindre, un matériel hybride satellite-cellulaire intégré pour une connectivité constamment active et des options Kymeta Connect clés en main qui incluent le matériel, la connectivité et l'entretien avec des options d'achat abordables.

Parmi les autres annonces inclues aujourd'hui, figurent l'acquisition de Lepton Global Solutions le 18 août 2020 et le programme d'essais bêta Kymetatm u8 auprès de partenaires de clients sélectionnés dans le monde entier.

À propos de Kymeta

Kymeta libère le potentiel de la connectivité par satellite, à large bande, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire la demande massive de communications en déplacement, et de globalisation de la téléphonie mobile. Lepton Global Solutions, qui fait partie de Kymeta, héberge les solutions de connectivité par satellite, de la société, et offre au marché des solutions clés en main, uniques, complètes et groupées, à partir des meilleures technologies et de services sur mesure, axés sur le client, qui répondent aux exigences de la mission du client, et vont au-delà. Ces solutions combinées à l'antenne satellite à panneau plat de la société, la première en son genre, et aux services de connectivité Kymetatm Connect, fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur les réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication haut débit, légers et fins, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s'orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l'État de Washington.

Pour de plus amples informations, consultez kymetacorp.com.

