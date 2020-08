Les programmes de fidélité continuent de jouer un rôle crucial dans la réussite des commerçants





PDI (www.pdisoftware.com), leader en solutions mondiales destinées aux marchés du commerce de proximité et de la vente en gros de produits du pétrole, a publié aujourd'hui les conclusions de son rapport intitulé 2020 C-Store Shopper Report, qui fournit des renseignements sur la manière dont évoluent les habitudes des consommateurs vis-à-vis des commerces de proximité, dans le contexte de pandémie mondiale.

Les conclusions fournissent une perspective globale après enquête auprès de 450 commerçants de proximité issus de plusieurs pays, et incluent les réponses de 2 500 consommateurs américains et 150 décideurs travaillant pour des distributeurs, des épiciers et des marques de produits de consommation courante.

Résultats clés du sondage :

Les commerçants de proximité américains et non-américains placent la fidélisation des clients en tête de liste de leurs impératifs commerciaux actuels (16 % pour les américains et 18 % pour les non-américains).

Les commerçants se focalisent de plus en plus sur l'expérience client en tant que moyen permettant d'accroître leur chiffre d'affaires. Les commerçants de proximité américains (66 %) et non-américains (74 %) déclarent prévoir d'améliorer l'expérience client après le ralentissement de la pandémie.

Un plus grand nombre de membres de programmes de fidélité des commerces de proximité (40 %) affirment utiliser actuellement leur application mobile pour suivre et échanger leurs points de récompense par rapport à l'ensemble des membres de programmes de fidélité (37 %).

« Les programmes de fidélité efficaces utilisent les données pour modifier de manière rentable le comportement des consommateurs. En raison de la pandémie et d'autres forces du marché, les habitudes des consommateurs évoluent, et les données des programmes de fidélité sont plus cruciales que jamais pour garder une longueur d'avance et s'adapter à l'évolution des tendances chez les consommateurs », a déclaré Brandon Logsdon, président et directeur général des solutions de cloud marketing et de tarification des carburants chez PDI.

Le COVID-19 a également eu un impact significatif sur la manière dont les consommateurs paient aujourd'hui, et probablement sur la manière dont ils paieront dans un avenir proche. Près de trois commerçants de proximité américains et non-américains sur dix ont constaté une évolution des tendances d'achat et de paiement, avec une augmentation des paiements sans contact et mobiles, des collectes porte-à-porte et des livraisons à domicile.

Téléchargez le rapport complet ici.

À propos de PDI

Professional Datasolutions, Inc. (PDI) aide les commerçants de proximité et les spécialistes de la vente en gros de produits du pétrole à prospérer grâce à la transformation numérique et à des logiciels d'entreprise, leur permettant d'augmenter leurs revenus, d'optimiser leurs opérations et d'unifier leurs activités sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Plus de 1 500 clients dans plus de 200 000 sites à travers le monde comptent sur nos solutions PGI, logistiques, de tarification du carburant et de marketing en nuage, à l'avant-garde, pour fournir des informations qui augmentent les volumes, les marges et la fidélité des clients. PDI est propriétaire et assure l'exploitation du programme de fidélisation Fuel Rewards®, régulièrement classé, année après année, parmi les programmes d'économies de carburant les plus performants. Depuis plus de 35 ans, notre gamme complète de solutions et notre expertise inégalée aident nos clients de toute taille à repenser leur entreprise et à offrir une expérience exceptionnelle à leur clientèle. Pour en savoir plus sur PDI, visitez www.pdisoftware.com.

