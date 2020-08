ATW Tech annonce des revenus de 650K$ pour son premier trimestre de 2020





MONTRÉAL, 25 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATW Tech Inc. (la « Société ») (TSX-V : ATW) a déposé sur SEDAR ses résultats financiers pour son trimestre se terminant le 31 mars 2020.



Pour son premier trimestre 2020, la Société a généré des revenus de 650K$ comparativement à 2,2M$ pour la même période en 2019, une baisse de 1,5M$ ou 70% principalement attribuable à l'exercice d'assainissement de ses clients et à la vente des actifs de VuduMobile Inc.;

Le coût des ventes a totalisé 633k$ pour la période de trois mois terminés le 31 mars 2020 comparativement à 1,6M$ pour la même période en 2019, soit une diminution de 982k$ ou 61% représentant une marge (excluant l'amortissement) de 17k$ ou 3% en 2020 comparativement à 549k$ ou 25% en 2019;

Les frais de vente et d'administration ont diminué de 177k$ et de 312k$ respectivement pour la période de trois mois terminés le 31 mars 2020 comparativement à la même période en 2019;





Le 12 février 2020, la Société a annoncé la conversion, par Groupe Gestion G5 Inc., de son prêt convertible de 2M$ en contrepartie de 20 000 000 actions ordinaires de la Société, représentant une économie de 200 000 $ en intérêt par année;





Le 12 mars 2020, la Société a annoncé son intention de compléter un placement privé qui consistera en une offre entre 12M et 30M d'unités à un prix de 0,05 $ par unité pour un produit total entre 0,6M$ et de 1,5M$. La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement à des fins de fonds de roulement et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Perspectives

Le début de l'exercice 2020 a été difficile notamment par l'éclosion d'une nouvelle souche de coronavirus (COVID-19) qui a entraîné une crise sanitaire mondiale majeure qui a eu et continue d'avoir des incidences sur l'économie globale et sur les marchés financiers. Ces événements sont susceptibles d'entraîner des modifications importantes de l'actif ou du passif au cours du prochain exercice ou d'avoir des impacts importants sur les activités futures.

La Société a effectivement observé un certain ralentissement progressif de ses activités depuis le début de la crise et par le fait même, une baisse de ses revenus. La Société a réagi rapidement à la situation en adoptant certaines mesures ciblées et continuera à évaluer la situation régulièrement et prendra s'il y a lieu d'autres mesures afin de minimiser les répercussions sur l'entreprise. Il est impossible à l'heure actuelle de déterminer toutes les incidences financières pour la Société de ces événements pour le moment.



« Par ailleurs notre politique de travail à domicile nous a permis d'avancer considérablement vers notre objectif et d'unir nos forces. La communication accrue entre les employés via nos outils de vidéoconférence a donné lieu à une équipe énergisée et très motivée. La puissance combinée de ces facteurs nous permettra d'accélérer la mise en oeuvre de notre plan stratégique tout en contemplant toujours différentes cibles d'acquisition a? notre portée dans les secteurs stratégiques. Nous sommes certains que cela maximisera la valeur pour les actionnaires » explique le président et chef de la direction, Michel Guay.



Les données présentées ci-haut constituent un résumé des faits saillants. Pour toute information additionnelle, veuillez consulter les états financiers consolidés de la Société ainsi que le Rapport de gestion pour la période se terminant le 31 mars 2020 au www.sedar.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature « prospective » comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Société ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsque ces informations sont employées dans ce communiqué de presse, celles-ci peuvent inclure des termes tels que : « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire », « projeter » et autre terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances nouvelles.

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

PROFIL D'ATW TECH

ATW Tech (TSX-V : ATW) est une entreprise du secteur des technologies financières (« fintech »), propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues tels que VoxTel, Option.vote et Bloomed. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Option.vote offre un système de votation multi-méthodes sur mesure à l'intention des syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation. Bloomed est une plateforme en nuage (« cloud computing ») de gestion des données (« smart data ») sur les consommateurs et leurs comportements destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public.

SOURCE :

ATW TECH

Michel Guay

Président, fondateur et chef de la direction

Tél. : 844.298.5932, poste 301

mguay@atwtech.com

www.atwtech.com







