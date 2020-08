Andersen unifie la plateforme d'Amérique latine





Les cabinets latino-américains membres d'Andersen Global opéreront désormais sous la marque « Andersen », renforçant ainsi la position de l'organisation en tant que guichet unique pour les services fiscaux et juridiques à l'échelle mondiale. L'annonce intervient moins de deux mois après l'adoption de la marque Andersen par les cabinets européens membres d'Andersen Global.

Les cabinets membres d'Andersen Global au Brésil, en Équateur, au Guatemala, au Mexique et en Uruguay, qui opéraient auparavant sous les marques « Andersen Tax » et « Andersen Tax & Legal », adopteront désormais Andersen comme marque. Il en sera de même pour les nouveaux cabinets membres, MODO Law et GSRC en Argentine, qui sont devenus des cabinets membres de l'organisation plus tôt cette année.

Andersen Global continue de considérer l'expansion de son empreinte en Amérique latine et de sa plateforme nouvellement établie dans les Caraïbes comme des priorités absolues. En Amérique latine, l'organisation mondiale est également présente au Chili, en Colombie, au Costa Rica, au Salvador, au Honduras, au Nicaragua, au Panama, au Paraguay et au Pérou par le biais de ses firmes collaboratrices. Andersen Global a ajouté des firmes collaboratrices dans 11 pays de la région des Caraïbes durant les six derniers mois.

« Notre expansion repose sur le service à la clientèle et notre objectif n'est pas d'être la plus grande entreprise. Nous nous concentrons plutôt sur notre engagement à bâtir un cabinet où les clients bénéficient des meilleurs services fiscaux et juridiques de manière transparente à travers le monde », a déclaré Mark Vorsatz, président du conseil d'administration d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Notre organisation se consacre non seulement à nos clients, mais également à investir dans notre personnel et la prochaine génération. Nous partageons tous les mêmes valeurs et une vision commune ; il est donc légitime que cela se reflète également dans notre nom ».

Le parcours de l'organisation a commencé en 2002, lorsque 23 anciens associés d'Arthur Andersen ont créé la société exclusivement fiscale WTAS. En 2014, le cabinet membre américain a adopté la marque « Andersen Tax » et a récemment adopté la marque Andersen en 2019. L'organisation mondiale a enregistré une croissance exponentielle en Europe depuis la création d'Andersen Global (anciennement WTAS Global) par le cabinet membre fondateur américain Andersen Tax LLC en 2013. Après avoir lancé sa plateforme mondiale en Europe, Andersen Global a fait ses débuts en Amérique latine en 2015. Dans cette région, l'activité qui s'est depuis étendue à plus de 34 sites regroupe aujourd'hui 1 000 professionnels juridiques et fiscaux ainsi que 90 partenaires.

Leonardo Mesquita, directeur général régional pour l'Amérique latine, a ajouté : « La fondation de notre organisation s'appuie sur notre vision commune de rester indépendants et de fournir des services harmonieux et synergiques à nos clients à l'échelle mondiale. Nous sommes impatients d'avoir une marque qui reflète ce que nous savons déjà : nous formons une seule et même entreprise. »

Au cours de l'année prochaine, les cabinets membres du monde entier continueront d'adopter la marque Andersen, tandis qu'Andersen Global poursuivra ses efforts d'expansion sur des marchés critiques, notamment les Caraïbes, l'Amérique latine, l'Afrique et le Moyen-Orient.

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 191 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 août 2020 à 16:20 et diffusé par :