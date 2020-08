Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce du financement pour des services de soutien et de sensibilisation communautaires multisectoriels à Peterborough





PETERBOROUGH, ON, le 25 août 2020 /CNW/ - Au nom de la ministre fédérale de la Santé Patty Hajdu, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, annoncera du financement fédéral qui permettra de diriger les personnes susceptibles de faire des surdoses d'opioïdes vers des services de soutien communautaires à Peterborough.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le mercredi 26 août 2020

Heure

10 h 00 (HAE)

Lieu

Le point de presse se tiendra sur Zoom.

Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/89698543218

Numéro ID de la réunion : 896 9854 3218

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 25 août 2020 à 15:30 et diffusé par :