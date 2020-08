M. Sergei Diakov est nommé au conseil d'administration de BCM Resources Corp auquel il apporte son expertise dans la découverte de porphyre cuprifère-aurifère





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 25 août 2020 /PRNewswire/ -- BCM Resources Corporation (TSXV : B) a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Sergei Diakov à son conseil d'administration. BCM Resources Corporation est une entreprise canadienne diversifiée d'exploration de minerais qui se consacre désormais à terminer la première phase du forage de découverte dans la propriété de porphyre cuprifère-aurifère (Cu-Au) Thompson Knolls, située dans le Grand Bassin de l'ouest de l'Utah.

M. Sergei Diakov est un géologue / gestionnaire particulièrement chevronné, qui a travaillé pour plusieurs grandes sociétés minières dans les domaines de la géologie régionale, l'analyse structurelle, la géochimie et la géologie des gisements de minerais, la prospection et l'exploration de plusieurs types de gisements de minerai. Son travail intégrait l'évaluation économique des projets miniers, la gestion des programmes d'exploration, la gestion de la santé, de la sécurité et des risques environnementaux, géologiques et sociaux.

Il a à son actif le fait d'avoir longuement travaillé dans des environnements multiculturels et d'avoir constitué des équipes d'exploration efficaces et performantes. Sa prestigieuse expérience couvre plusieurs produits minéraux (cuivre porphyrique, or, nickel, métaux de base, uranium, potasse et charbon métallurgique).

M. Diakov a fait ses preuves en matière de découverte : il a mené son équipe chez BHP vers la découverte initiale du gisement de porphyre Cu-Au-Mo (cuivre-or-molybdène) dans la mine d'Oyu Tolgoi en Mongolie et, plus récemment, il a dirigé son équipe chez AngloGold Ashanti, ce qui a abouti à une importante découverte de porphyre Cu-Au de Nuevo Chaquiro en Colombie.

M. Diakov a acquis une réputation professionnelle pour ses excellents résultats en matière de sécurité, ses compétences d'encadrement efficaces et ses capacités de constitution d'équipes, qui s'accompagnent d'une vraie discipline et d'un fort engagement à l'égard de la conception, la planification et l'exécution de programmes d'exploration et de développement.

M. Diakov a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre BCM Resources Corp et je vois que la découverte du système porphyrique brut de Thompson Knolls dans l'Utah (faite par BCM Resources Corp) présente les caractéristiques d'un gisement porphyrique cuprifère-aurifère ayant une envergure similaire à celle de Bingham Canyon. Je vais mettre à profit mon expertise, aux côtés de la solide équipe technique de BCM, afin de nous orienter efficacement vers la meilleure partie du système minier ».

M. Diakov a très récemment pris sa retraite d'Anglo American où il était, dans l'exercice de ses dernières fonctions, conseiller en découverte du groupe. Auparavant, il a travaillé chez AngloGold Ashanti au poste de vice-président des explorations sur le continent américain. De 1995 à 2010, M. Diakov a travaillé dans le monde entier pour BHP Billiton, où il a dirigé plusieurs programmes d'exploration.

Équipe technique

BCM Resources Corp a mis en place une formidable équipe technique pour faire avancer rapidement la découverte du porphyre Cu-Au-Mo de Thompson Knolls. Au conseil d'administration, M. Diakov rejoint Rick Redfern, qui était précédemment chez Barrick. Les conseillers de la société sont Vic Chevillon, précédemment chez Placer Dome, et Lindsay Bottomer, qui travaillait chez Entrée Gold et dans les entreprises de Prime Group.

Découverte du porphyre Cu-Au-Mo de Thompson Knolls

BCM Resources Corp a le droit d'acquérir une participation de 60 % dans le projet TK, situé dans le centre-ouest de l'Utah, aux États-Unis. TK est une nouvelle découverte d'un gisement aveugle de porphyre Cu-Au. TK est situé à 210 km au sud-ouest de la mine de porphyre cuivre-molybdène-or de Bingham Canyon détenue par le groupe Rio Tinto. Un trou principal, le TK18-1, a été foré, qui a croisé un corps minéralisé en cuivre porphyrique du porphyre de monzonite de quartz (QMP) de la phase laramienne avec une forte altération potassique et de quartz-séricite au niveau local et une minéralisation locale riche en pyrite et moins riche en oxyde de cuivre. Le QMP s'est infiltré dans un corps pré-minéral de porphyre de quartz et latite. Cela laisse entendre le sommet d'un gisement caractéristique de porphyre cuivre-or.

BCM / Inland a reçu des permis de l'État de l'Utah et du Bureau américain de l'aménagement du territoire pour le forage de cinq trous d'exploration afin de tester son gisement de porphyre cuprifère-aurifère.

Le vice-président de l'exploration de l'entreprise, M. Richard R. Redfern, master ès sciences et géologue professionnel certifié, qui est une « personne qualifiée » au sens de la norme nationale 43-101, a vérifié et approuvé les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

Octroi d'options incitatives

Conformément au plan d'options sur actions incitatives de l'entreprise, celle-ci annonce, sous réserve de l'approbation réglementaire, qu'elle a octroyé 925 000 options d'actions incitatives aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés contractuels de la société. Les options peuvent être exercées au prix de 0,05 $ par action pendant une période de cinq ans à compter du 15 août 2020.

À propos de BCM Resources Corporation

BCM Resources Corporation est une société canadienne diversifiée d'exploration minière, désormais axée sur l'achèvement de la première phase du forage de découverte de la propriété Thompson Knolls, qui est son principal actif. BCM contrôle également des projets d'exploration potentiels de cuivre, d'or et de molybdène en Colombie-Britannique. BCM Resources est gérée par des membres du conseil d'administration et des conseillers chevronnés et brillants. Pour obtenir de plus amples informations, notamment des cartes de la région, des coupes et des photos, veuillez consulter notre site web en cliquant sur www.bcmresources.com ou nous contacter par courriel à l'adresse info@bcmresources.com.

AU NOM DE BCM RESOURCES CORP.

« Dale McClanaghan »

Président du conseil et président-directeur général

Mise en garde contre les énoncés prospectifs :

Le présent communiqué de presse ainsi que les textes et images connexes figurant sur le site de BCM Resources Corporation contiennent certains « énoncés prospectifs », notamment, sans toutefois s'y limiter, des énoncés liés à l'interprétation du potentiel de minéralisation, aux résultats de forage et des analyses, aux futurs travaux d'exploration et aux résultats attendus de ces travaux. Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui sont soumises à bon nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une notable différence entre les événements ou les résultats réels et ceux qui sont reflétés dans les énoncés prospectifs, notamment, mais sans s'y limiter : les risques liés aux fluctuations des prix des métaux ; les incertitudes liées à la levée de fonds suffisants pour financer les travaux prévus en temps voulu et à des conditions acceptables ; les changements dans les travaux prévus découlant de facteurs météorologiques, logistiques, techniques, gouvernementaux, sociaux ou autres ; la possibilité que les résultats des travaux ne répondent pas aux attentes et n'accomplissent pas le potentiel perçu des projets de l'entreprise ; les incertitudes liées à l'interprétation des résultats d'échantillonnage et de forage et d'autres tests ; la possibilité que les permis et les accords d'accès requis ne soient pas obtenus en temps opportun ; le risque d'accidents, de pannes d'équipement ou d'autres difficultés ou interruptions imprévues ; la possibilité de dépassements de coûts ou de dépenses imprévues dans ces programmes de travail.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont basés sur les convictions, estimations et opinions de la direction à la date où ils sont faits. Il ne peut y avoir aucune garantie que ces énoncés s'avéreront exacts. Les résultats réels peuvent être sensiblement différents de ceux prévus ou projetés. BCM Resources Corporation ne s'engage nullement à mettre à jour ces énoncés prospectifs au cas où les considérations, estimations, opinions ou autres facteurs de la direction devraient changer.

Le présent communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente de titres aux États-Unis et les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement.

NI LA TSX (BOURSE DE TORONTO) VENTURE EXCHANGE NI SES FOURNISSEURS DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS OÙ CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA TSX VENTURE EXCHANGE) N'ASSUMENT LA RESPONSABILITÉ DE L'ADÉQUATION OU DE L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Veuillez contacter : relations avec les investisseurs, téléphone : 1 (604) 646-0144, poste 222, info@bcmresources.com , www.bcmresources.com

Communiqué envoyé le 25 août 2020 à 15:03 et diffusé par :