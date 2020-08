Alliances pour la solidarité - Le ministre Jean Boulet annonce plus de 1 M$ pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région des Laurentides





SAINT-EUSTACHE, QC, le 25 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un investissement de 1 040 297 $ pour la réalisation de 14 projets visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région des Laurentides.

Le ministre a fait cette annonce aujourd'hui, à Saint-Eustache, en compagnie de la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours.

Choisis par le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL), mandataire de l'Alliance pour la solidarité de la région des Laurentides, les 11 nouveaux projets et les 3 initiatives renouvelées permettront de soutenir des jeunes, des adultes et des aînés qui sont en situation de vulnérabilité. Ces initiatives répondent aux priorités d'interventions régionales, que sont notamment la sécurité alimentaire, l'emploi, l'habitation et le logement, l'isolement des personnes et des ménages et le soutien à l'action communautaire.

Rappelons que le financement accordé dans le cadre des Alliances pour la solidarité est issu du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), qui prévoit qu'une somme totale de 138,8 M$ sera distribuée dans l'ensemble des régions jusqu'en 2023 pour soutenir des projets novateurs initiés par les acteurs locaux et régionaux. Une somme de 5,2 M$ est réservée pour la région des Laurentides.

Citations :

« En confiant les sommes issues du FQIS au CPERL, nous nous assurons que des efforts concrets et pertinents de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale sont menés au bénéfice des citoyennes et des citoyens de la région des Laurentides. C'est par l'entremise des acteurs locaux et régionaux engagés, qui connaissent les besoins exprimés dans les différents milieux, que nous contribuons à maintenir un filet social fort pour tous. Notre gouvernement est à l'écoute et est soucieux d'accompagner les différentes personnes impliquées sur le terrain à agir pour une société plus juste et plus inclusive. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je souligne l'engagement des organismes laurentiens de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, puisque les projets que nous soutenons aujourd'hui contribueront à améliorer les conditions de vie de nos concitoyennes et concitoyens les plus vulnérables. Par leurs actions concrètes, ils rendent nos communautés plus solidaires et plus équitables. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Formé des préfets des sept MRC des Laurentides ainsi que du maire de la Ville de Mirabel , le CPERL est l'instance régionale responsable de la gestion du FQIS. Il s'assure que les projets acceptés sont en lien avec une des priorités régionales et qu'ils s'inscrivent dans le plan d'action local de la MRC concernée.

Selon les données du Recensement de 2016 de Statistique Canada, 12,4 % de la population des Laurentides était à faible revenu.

Les projets annoncés aujourd'hui résultent de l'appel d'offres lancé au printemps 2020 par le CPERL. La prochaine période de dépôt de projets se déroulera au printemps 2021.

Annexe

Liste des projets soutenus

Initiative Description Organisation Montant accordé MRC d'Antoine-Labelle Le Local

(nouveau) Bonifier l'offre de services actuelle dédiée aux personnes vulnérables de la MRC d'Antoine-Labelle, en faisant du Local un lieu de rencontre positif pour les gens de la rue et permettant aux divers intervenants du milieu d'entrer en contact avec eux. Zone Emploi 88 290 $ Jardins solidaires Cultiver pour nourrir (prolongé) Approvisionner en légumes frais les comptoirs alimentaires et les cuisines collectives tout en offrant un lieu de socialisation et d'apprentissage exempt de toute forme de discrimination. Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC d'Antoine-Labelle 80 000 $ Service de suivi/

accompagnement en milieu rural

(nouveau) Intensifier les services de suivi/accompagnement en milieu rural en rejoignant l'enfant dans son milieu, sans tenir compte des limites dues aux déplacements, qui sont trop souvent un frein à l'accès aux services sur le territoire. Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Antoine-Labelle 20 000 $ Connaissances et compétences alimentaires

(nouveau) Permettre aux personnes défavorisées d'obtenir des aliments sains en plus grande quantité, d'améliorer leur santé et leurs conditions de vie par l'augmentation de la capacité de livraison de l'organisme, facilitant ainsi la distribution des provisions à la clientèle. Manne du Jour 40 000 $ Par'Aînés

(nouveau) Encourager davantage les aînés et les personnes seules vivant sur le territoire de la Rouge à demeurer le plus longtemps possible à la maison, par un service d'accompagnement et de visites d'amitié réalisées par des bénévoles. Ainsi, le programme permet aux proches aidants d'avoir un peu de répit. Action bénévole de la Rouge 50 000 $ Résilience (prolongé) Développer des alternatives au chemin normalisé d'un individu par des plateaux de travail (le Café de la Gare et la Boutique à bois) afin de favoriser l'accessibilité à l'emploi et l'intégration sociale des personnes éloignées du marché du travail. Maison Lyse-Beauchamp 20 000 $ MRC de Deux-Montagnes Service de proximité 2020 (prolongé) Permettre aux travailleurs à faible revenu d'avoir accès à divers services, tels que faire un budget, remplir des formulaires ou une déclaration d'impôt, inscrire des enfants à l'école, obtenir de l'aide alimentaire, de l'écoute et de la référence. Centre d'entraide Racine-Lavoie 68 000 $ Ensemble contre la faim(nouveau) Établir de nouveaux partenariats avec des supermarchés de la MRC de Deux-Montagnes pour récupérer les denrées dans le cadre du Programme de récupération en supermarchés (PRS) et redistribuer ces denrées dans les pôles de transformation alimentaire afin qu'elles soient cuisinées et distribuées à des personnes en situation de vulnérabilité. Comité d'aide alimentaire des patriotes (CAAP) 192 000 $ Tous complices pour notre communauté(nouveau) Mettre des actions en place pour amener le territoire de la MRC à devenir encore plus inclusif et solidaire en développant des mécanismes de collaboration, des services de proximité et en créant des lieux rassembleurs et de socialisation. Regroupement des partenaires en développement social 116 935 $ MRC de La Rivière-du-Nord Optimisation de la structure organisationnelle du dépannage

(nouveau) Optimiser les initiatives communautaires et municipales existantes, dans un souci de saine gestion des ressources et des services. Cet arrimage des actions permettra notamment au Centre de jour de Saint-Jérôme de pleinement jouer son rôle de banque de ressources, où les bénéficiaires seront adéquatement dirigés sur le territoire. MRC de La Rivière-du-Nord 125 000 $ MRC des Pays-d'en-Haut Mesure d'impact social dans la MRC des PDH(nouveau) Réaliser une étude d'impact social permettant de travailler l'accès à l'habitation et au logement abordable pour tous les types de population. Regroupement des partenaires de la MRC des Pays-d'en-Haut 35 318 $ MRC des Laurentides Faire face collectivement aux besoins d'une nouvelle clientèle en sécurité alimentaire

(nouveau) Soutenir les organismes communautaires afin d'adapter l'offre de services à une nouvelle clientèle de près de 1 000 citoyens, notamment en sécurité alimentaire, en soins pour les aînés, en service de livraison, etc. MRC des Laurentides 149 604 $. MRC d'Argenteuil Repas santé ambulant (nouveau) Mettre en place un service de plats cuisinés et congelés qui seront distribués aux personnes vulnérables des communautés d'Argenteuil. Café partage d'Argenteuil 27 575 $ Centre d'autonomie alimentaire phase 1, axe III/Réseau de cuisines collectives et solidaires pour le secteur ouest

(nouveau) Soutenir l'autonomie alimentaire des citoyens de quatre municipalités défavorisées, par l'implantation d'un réseau de cuisines collectives et solidaires dans des lieux communautaires. Réseau de dépannage alimentaire secteur ouest de la MRC d'Argenteuil 27 575 $ Total 1 040 297 $

