Kia Canada prolonge sa campagne Le pouvoir d'aider et donne 60 000 visières





MISSISSAUGA, Ontario, 25 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse à la pénurie nationale d'équipement de protection individuelle (ÉPI), Kia Canada s'est engagée à donner 60 000 visières de qualité médicale à l'Agence de la santé publique du Canada, afin d'équiper les travailleurs de la santé de première ligne du Canada, de véritable héros du quotidien qui se dévouent sans relâche dans le domaine des soins de santé.



Produites dans une section réaménagée de l'usine de Kia Motors située à West Point, en Géorgie, les visières données s'ajoutent aux contributions du programme de bienfaisance Le pouvoir d'aider de Kia Canada mis en place pendant la pandémie de COVID-19. Les visières seront remises immédiatement à des travailleurs de la santé au Canada et distribuées à travers les provinces et les territoires par l'Agence de la santé publique.

Cette donation fait suite à la généreuse contribution de Kia Canada à Banques alimentaires Canada dans le cadre de son programme Le pouvoir d'aider. En effet, Kia Canada a donné 200 000 $ à l'échelle nationale en plus de prêter des véhicules aux banques alimentaires régionales en appui à la lutte contre la faim pendant la pandémie.

« Nous sommes engagés à redonner aux communautés dont nous sommes si fiers de faire partie, et nous sommes reconnaissants envers la famille Kia d'être en mesure d'offrir son soutien avec ces visières de protection », a déclaré M. Elias El-Achhab, directeur de l'exploitation de Kia Canada. « Nous servons fièrement les Canadiens depuis plus de 20 ans et nous voulons apporter notre contribution afin de redonner à notre grande nation. Des rues pavées de la Colombie-Britannique au splendide littoral de St. John's, à Terre-Neuve, le Canada nous tient à coeur et nous allons continuer de trouver des moyens afin de faire une différence significative », a ajouté M. El-Achhab.

L'Agence de la santé publique du Canada est ravie de voir autant d'actions et de personnes de mobilisées apporter leur soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Au nom de tous les Canadiens, l'Agence de la santé publique du Canada a exprimé sa sincère reconnaissance à Kia Canada pour ce don qui aide le Canada dans sa lutte contre la pandémie du COVID-19. Les 60 000 visières dont Kia Canada a fait don ont été essentielles pour assurer la sécurité des travailleurs de la santé de première ligne du Canada pendant une période de pénurie mondiale.

Kia Canada invite les Canadiens à redonner en visitant kia.ca/pouvoirdaider

À propos de Kia Canada

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 195 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l'engagement de la société, à l'échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l'innovation automobile soutenue.

Qu'il s'agisse de modèles compacts, de multisegments, ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l'industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d'ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu plus d'un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento, la Stinger et ses nouveaux modèles comme Seltos et la K5. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

