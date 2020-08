L'Open Group lance l'Open Footprinttm Forum





L'Open Group, un consortium technologique indépendant des fournisseurs, a annoncé aujourd'hui la création de l'Open Footprinttm Forum, un forum créé par l'Open Group. Ce forum sera axé sur le développement de normes industrielles, indépendantes des fournisseurs, afin de fournir des mesures et des rapports cohérents et exacts sur les données de l'empreinte environnementale. Le lancement initial portera sur les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre (GES). Le Forum couvrira également l'ensemble de l'empreinte environnementale physique, notamment les données sur l'eau, sur les déchets et les données terrestres.

« Des données précises sur l'empreinte environnementale sont essentielles pour les entreprises modernes, non seulement concernant les rapports de conformité obligatoire des gouvernements et le fait de satisfaire les demandes des clients et des partenaires, mais également pour rendre possible la prise de mesures », a déclaré Johan Krebbers, directeur général des technologies émergentes / vice-président de l'innovation TI chez Shell. « Pourtant, les entreprises sont confrontées à des défis importants lorsqu'il s'agit de gérer leur empreinte environnementale, avec, par exemple, un manque de cohérence, de compatibilité et d'interopérabilité tout au long des chaînes d'approvisionnement, ainsi qu'une absence de normes pour l'enregistrement et le traitement de ce type de données ».

Pour répondre au besoin croissant des entreprises de disposer de notifications transparentes et uniformes sur les données de l'empreinte environnementale, le Forum contribuera à la définition, à la conception et à l'établissement de normes régissant la plateforme Open Footprint. En ce qui concerne la notification des émissions de GES, des données précises sur les émissions, les consommations et les calculs de base permettront aux entreprises de comparer l'empreinte des biens et services de la chaîne de valeur dans chaque secteur.

Parallèlement à ces normes, le Forum créera un système, accessible à toutes les entreprises, basé sur des sources ouvertes. Ces références mises en oeuvre leur serviront de base pour exploiter leurs propres mises en oeuvre de l'Open Footprint Data Forum qui devrait être disponible auprès de plusieurs intervenants.

« Il est urgent de modifier notre façon d'appréhender la gestion et de rendre compte des données sur l'empreinte écologique », a déclaré Steve Nunn, président et directeur général de l'Open Group. « Grâce aux nouvelles technologies numériques et forts de bon nombre d'expertises industrielles, nous nous sommes engagés à améliorer la fiabilité, la crédibilité et la responsabilité en matière de communication des données environnementales, au profit des entreprises, des gouvernements, des ONG et de la société dans son ensemble. Alors qu'un nombre croissant d'organismes rejoignent le Forum, notamment des opérateurs, des fournisseurs et des institutions universitaires dans tous les secteurs, nous sommes prêts à progresser à pas de géant en créant des normes technologiques ouvertes qui permettront aux entreprises de mieux mesurer, surveiller et communiquer leurs empreintes environnementales ».

Il y a actuellement quinze entreprises issues de plusieurs secteurs qui se sont engagées en tant que membres de l'Open Footprint Forum, notamment Accenture, BP, Chevron, Cognite, DNV GL, Emisoft, Equinor, Halliburton, Infosys, Intel, Microsoft, Schlumberger, Shell, l'Université d'Oslo et Wipro. Grâce à un travail conjoint, les entreprises membres adopteront une approche agile pour le développement des normes de la plateforme Open Footprint.

L'Open Footprint Forum est ouvert à toutes les entreprises. Des informations et l'adhésion au Forum sont disponibles ici.

- FIN -

A propos de l'Open Group

L'Open Group est un consortium international qui, à l'aide de normes technologiques, permet d'atteindre des objectifs commerciaux. Nos membres qui se montent à plus de 750 à ce jour, sont des clients, des fournisseurs de systèmes et de solutions, des fournisseurs d'outils, des intégrateurs, des universitaires et des consultants appartenant à de nombreux secteurs. De plus amples informations sur l'Open Group sont disponibles à l'adresse suivante www.opengroup.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 août 2020 à 13:15 et diffusé par :