Placements CI annonce des changements dans la gestion de portefeuille





TORONTO, le 25 août 2020 /CNW/ - Placements CI Inc. (« CI ») a annoncé aujourd'hui la répartition d'actifs et des changements de gestionnaires de portefeuille pour le Fonds de revenu CI (« le Fonds »), une solution de revenu diversifiée et multigestionnaire. Les changements entreront en vigueur le ou vers le 14 septembre 2020.

Gestion d'actifs multiples CI, qui gère le Fonds, a récemment pris la décision de réduire l'allocation globale aux titres d'infrastructure mondiaux au sein du Fonds de revenu CI et de réaffecter ces actifs à l'immobilier mondial et à d'autres catégories d'actifs. Par conséquent, Signature gestion mondiale d'actifs (« Signature »), déjà gestionnaire de portefeuille du Fonds, gérera une plus grande partie de l'actif du Fonds de revenu CI. Les gestionnaires de portefeuille Signature Kate MacDonald et Lee Goldman, tous deux membres de l'équipe d'investissement immobilier mondial Signature, seront ajoutés à titre de gestionnaires de portefeuille du Fonds.

Le Fonds de revenu CI est une solution multigestionnaire qui investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et dans le monde. Le Fonds peut également investir jusqu'à 50 % de son actif dans d'autres titres générateurs de revenus tels que des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fiducies de placement immobilier.

Le Fonds est géré à l'aide d'un cadre multiactif qui permet aux investisseurs de bénéficier de l'expertise et de la spécialisation de différentes équipes de gestion au sein d'un même fonds, ainsi que d'importants avantages de diversification par classe d'actifs, géographie et style de gestionnaire.

Gestion d'actifs multiples CI gère activement le mandat dans le but de générer des rendements excédentaires supplémentaires et de gérer le risque, y compris le risque de concentration.

Kate MacDonald s'est jointe à Signature en 2018 en tant que gestionnaire de portefeuille responsable d'un certain nombre de fonds immobiliers dédiés ainsi que d'allocations immobilières à travers diverses stratégies. Avant de se joindre à Signature, elle a cogéré des portefeuilles immobiliers chez CI First Asset[1] depuis 2013. Lee Goldman a une longue expérience de réussite dans la gestion d'actifs immobiliers. Il s'est joint à Signature en 2018 après 12 ans en tant que gestionnaire principal chez CI First Asset.1

Mme MacDonald et M. Goldman se joignent aux gestionnaires de portefeuille Signature Geofrey Marshall, John Shaw, Alexandra Gorewicz, Fernanda Fenton et Kevin McSweeney à titre de gestionnaires de portefeuille du Fonds de revenu CI. Les autres gestionnaires de portefeuille du Fonds sont Robert Swanson2, Brandon Snow et Stephen Groff de Gestion mondiale d'actifs Cambridge, Jon Case de Sentry Investment Management et Adrian Prenc de Marret Asset Management Inc.

Dans le cadre de ce changement de composition de l'actif, 1832 Asset Management L.P., qui avait géré une partie de l'infrastructure mondiale du mandat, ne sera plus un sous-conseiller du Fonds.

Le Comité indépendant de révision des fonds a examiné les changements de gestion de portefeuille en ce qui concerne les questions de conflit d'intérêts potentiels et a formulé sa recommandation positive, après avoir déterminé qu'ils obtiennent un résultat juste et raisonnable pour le Fonds.

À propos de Placements CI

Placements CI est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'investissements du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société indépendante qui offre des services de gestion d'actifs et de conseil en gestion de patrimoine à l'échelle mondiale, et dispose d'un actif total d'environ 187 milliards de dollars au 31 juillet 2020.

Les investissements dans un fonds commun de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion entre autres. Veuillez lire le prospectus d'émission avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Gestion d'actifs multiples CI, CI First Asset, Signature Global Asset Management et Gestion mondiale d'actifs Cambridge sont des divisions de CI Investments Inc. Certains fonds associés à Signature Global Asset Management et Gestion mondiale d'actifs Cambridge sont sous-conseillés par CI investissement mondial Inc., une société inscrite aux États-Unis. Securities and Exchange Commission et une société affiliée à CI Investments Inc. Marret Asset Management Inc., est une filiale détenue majoritairement par Financière CI Corp. et une société affiliée de CI Investments Inc.

Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc.

©CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.

























1 First Asset Capital Corp., avant son acquisition par Placements CI Inc., une société affiliée à Placements CI Inc. 2 Une société associée à CI investissement mondial Inc., inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et affiliée à Placements CI Inc.

SOURCE CI Investments Inc.

Communiqué envoyé le 25 août 2020 à 13:14 et diffusé par :