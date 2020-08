Invitation aux médias - Inauguration officielle du nouveau centre communautaire à Fossambault-sur-le-Lac





FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC, QC, le 25 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et député de La Peltrie, M. Éric Caire, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, invite les représentants des médias à assister à l'inauguration officielle du nouveau centre communautaire à Fossambault-sur-le-Lac qui aura lieu le 27 août prochain.

Pour l'occasion, il sera accompagné du maire de Fossambault-sur-le-Lac, M. Jean Perron. Une prise de photos officielle ainsi qu'une visite du centre communautaire suivront la conférence de presse.

Afin d'éviter les rassemblements et de se conformer aux règles de distanciation physique, il est demandé aux journalistes de confirmer leur présence au préalable en écrivant à l'adresse courriel medias@mamh.gouv.qc.ca, et ce, avant le 27 août à 13 h 30.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Jeudi 27 août 2020



Heure : 14 h



Lieu : Centre communautaire Desjardins 145, rue Gingras

Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 0K2

Avis COVID-19 : Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène. Ainsi, il sera essentiel de suivre les indications des responsables qui seront sur place. Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque ou du couvre-visage est dorénavant obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts. Pour en savoir davantage, consultez : Québec.ca/masque.

