ConsenSys acquiert la plateforme Quorum® de J.P. Morgan





ConsenSys, un des principaux fabricants de logiciels de blockchain, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Quorum®, une variante d'entreprise de la blockchain Ethereum développée par J.P. Morgan (NYSE : JPM). Avec l'ajout de Quorum, ConsenSys offre désormais une gamme complète de produits, de services et de support pour Quorum, accélérant ainsi la disponibilité des fonctionnalités et des capacités, telles que la fonctionnalité des actifs numériques et la gestion des documents.

J.P. Morgan et ConsenSys sont deux organisations de premier plan au sein d'Enterprise Ethereum et ont une longue histoire de collaboration après avoir dirigé la création de l'Enterprise Ethereum Alliance aidé à amener un client de Mainnet Ethereum, Hyperledger Besu, à la Linux Foundation, et travaillé ensemble sur des applications industrielles basées sur Quorum, telles que komgo et Covantis. Depuis le lancement de Quorum en 2016, ConsenSys et J.P. Morgan ont collaboré pour faire d'Ethereum la plateforme de choix pour les entreprises construisant des réseaux d'affaires sécurisés et personnalisables à l'échelle.

"La création de Quorum a été une première pour J.P. Morgan, à la fois en termes de développement de son propre protocole de blockchain et de logiciel de source ouverte pour la communauté des développeurs", a déclaré Umar Farooq, responsable mondial de Blockchain, chez J.P. Morgan. "Nous sommes extrêmement fiers de l'utilisation de Quorum au cours des dernières années et nous sommes heureux de pouvoir compter sur ConsenSys comme partenaire pour faire évoluer la vision".

ConsenSys fusionnera sa feuille de route d'ingénierie protocolaire existante avec Quorum, en tirant parti du meilleur des deux bases de code. Toutes les technologies du protocole Enterprise Ethereum de ConsenSys seront regroupées sous la marque ConsenSys Quorum, et les développeurs auront la possibilité de choisir leur pile technologique sous-jacente. Quorum restera un logiciel libre et deviendra interopérable avec les autres principaux produits de la blockchain de ConsenSys, tels que la suite d'applications financières et commerciales Codefi. J.P. Morgan sera un client des fonctionnalités et services avancés de ConsenSys déployés sur Quorum.

"Avant même que le tout premier bloc sur Ethereum soit exploité et que ConsenSys soit formé, nous avons collaboré avec J.P. Morgan sur les preuves de concept et les systèmes de production d'Ethereum. Nous sommes très heureux de pouvoir intégrer Quorum dans la pile Enterprise Ethereum de ConsenSys, et nous sommes impatients d'unifier notre client Enterprise Ethereum basé sur l'Hyperledger Besu avec Quorum, et de prendre en charge toutes les installations de Quorum dans le monde entier. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat à multiples facettes avec J.P. Morgan pendant de nombreuses années et d'ouvrir une ère de compatibilité entre les entreprises et les réseaux principaux", a déclaré Joseph Lubin, fondateur et PDG de ConsenSys et Co-fondateur d'Ethereum.

En plus de l'acquisition du Quorum par ConsenSys, J.P. Morgan a fait un investissement stratégique au sein de ConsenSys pour soutenir sa mission d'aider les développeurs à construire des réseaux de nouvelle génération et permettre aux entreprises de lancer une infrastructure financière plus puissante.

