Rentrée 2020 avec Groupe Média TFO : Inspirer, Créer, Apprendre à l'heure du nouveau boum numérique

TORONTO, le 25 août 2020 /CNW/ - Les bouleversements du marché du travail annoncés par la 4e Révolution industrielle se font déjà ressentir dans un monde numérique qui se redéfinit. Pour cette nouvelle rentrée scolaire, Groupe Média TFO confirme sa direction vers l'apprentissage des compétences d'employabilité1 , ces compétences à acquérir pour s'adapter aux nouveaux métiers de demain. Autour de ses valeurs : l'éducation, la vitalité et le rayonnement de la francophonie ontarienne et canadienne, Groupe Média TFO dévoile aujourd'hui un rafraîchissement de son image de marque pour mieux servir ses auditoires francophones et francophiles, dans un contexte de mutation des modes de consommation des contenus.

« Chez Groupe Média TFO, c'est cette passion envers le mandat et la mission de l'entreprise qui nous incite au quotidien à nous adapter aux changements numériques et à toujours intégrer de nouvelles approches innovantes pour aligner avec cohérence l'expression de la valeur publique de nos contenus avec les mouvements de la 4e révolution industrielle. Ce nouveau positionnement aidera à produire des contenus qui continueront de refléter la diversité actuelle de la francophonie ontarienne et d'équiper la jeunesse avec les compétences d'employabilité dont elle aura besoin pour naviguer dans un monde en très grande mouvance » a indiqué Éric Minoli, directeur général et chef des opérations.

À quelques jours d'une rentrée scolaire tout à fait spéciale, TFO offrira à tous ses publics L'Écho, son premier court métrage animé, une allégorie à l'éducation et aux valeurs citoyennes, faisant (justement) écho à l'importance de poursuivre et croire en ses rêves. Avec sa nouvelle signature de marque « Éclairer demain », TFO rappelle son rôle d'accompagner les élèves, les éducateurs et les parents avec des contenus en français, de qualité primée et de grande confiance. L'Écho encourage le co-visionnement entre les parents et leurs enfants.

« L'idée derrière l'Écho c'est l'expression authentique de nos valeurs éducatives, de la diversité et de l'inclusion, du non-jugement et de la confiance en soi. Le rafraîchissement de nos marques fortes a été une collaboration exceptionnelle menée avec Juniper Park\TBWA. Transformation co-créative dirigée par David Toto et son équipe, avec le public au centre de notre vision, le résultat final nous rend heureux : frais, ravivant et connecté à nos publics partout en Ontario et au Canada pour nourrir la curiosité et le goût d'apprendre en français » a dit Carole Nkoa, Directrice principale, Marketing- Communications.

« TFO est un bijou de la francophonie ontarienne et canadienne; une institution qui joue un rôle essentiel dans l'épanouissement des communautés canadiennes. Entreprendre ce projet excitant pour ce média au modèle innovateur unique a été un plaisir de plusieurs mois. Rafraîchir l'identité visuelle de TFO, ré-organiser son portefeuille de marques et les relancer en communication, a été une expérience de collaboration d'une richesse mémorable entre les équipes de Groupe Média TFO et celles de Juniper Park\TBWA, et un véritable bonheur personnel d'en faire partie » a indiqué David Toto, Président, Juniper Park\TBWA.

Vers un média omni-canal : la puissance au service des contenus

Depuis ses débuts, Groupe Média TFO a toujours saisi les opportunités du numérique pour remplir son mandat de média public éducatif et culturel et faire rayonner les multiples visages de notre francophonie. À la recherche de la meilleure manière de servir ses auditoires, Groupe Média TFO débute l'année dernière, sa réinvention digitale pour mieux comprendre ses publics et leurs habitudes afin d'adapter ses contenus beaucoup plus rapidement, dans un paysage très dynamique.

Le virage vers un média omni-canal s'est révélé être la solution la plus organique : une propulsion des contenus, orchestrée selon les intérêts des publics, sur un réseau de canaux interconnectés à la télé, sur les plateformes du Web et sur les applis, quels que soient les modes de consommation.

« Cette évolution de notre identité visuelle s'est faite en parfaite harmonie avec nos traditions pour que nos publics puissent facilement se retrouver dans nos nouveaux créneaux : la marque MiniTFO pour les enfants jusqu'à 8 ans, FlipTFO pour les pré-ados de 9 à 12 ans et PlusTFO , le nouveau créneau informatif et culturel, comprenant aussi ONFR+ , notre franchise d'actualité de l'Ontario Français. La plateforme IDÉLLO continuera de desservir les enseignants et les élèves. Cette nouvelle approche omnicanale mettra mieux à profit les préférences de nos auditoires dans nos prises de décisions » a expliqué Nadine Dupont, Directrice principale, Contenus.

Cette vision renouvelée et optimisée, alignée avec un plan stratégique ambitieux axé sur l'éducation et l'apprentissage des compétences d'employabilité, permettra de créer des histoires pour dessiner notre demain collectif en accompagnant les nouvelles générations de canadiens et de canadiennes. Avec une attention particulière également portée à la promotion du fait français, le moment était opportun pour moderniser et faire évoluer la vision de l'apprentissage pour encourager le goût d'apprendre et la curiosité avec, au coeur, les compétences globales. Aux côtés de TFO, les enfants et les jeunes développent ainsi, tous les jours, leurs expertises, leurs valeurs humaines et leur conscience sociale.

______________________________ 1 Il s'agit des compétences dont nos jeunes générations auront besoin dans leur futur pour s'adapter au marché du travail. Elles sont au nombre de six : Pensée critique et résolution de problème, Collaboration, Innovation, Créativité et entrepreneuriat, Communications, Apprendre à apprendre, Citoyenneté mondiale et durabilité

